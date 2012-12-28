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Происшествия
В Липецкой области все жарче: завтра до +32
Погода в Липецке
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Максим Ромащенко: «У новичков хорошие шансы остаться в нашей команде»
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97
40 минут назад

Максим Ромащенко: «У новичков хорошие шансы остаться в нашей команде»

После победы в первой контрольной игре главный тренер ответил на вопросы журналистов.

Главный тренер «Металлурга» не называет фамилии потенциальных новобранцев, двое из которых вчера забили голы в товарищеском матче с дублем «сталеваров», завершившемся со счётом – 3:0. Но при этом Максим Ромащенко после игры похвалил кандидатов в команду.

Всего во вчерашнем матче приняли участие 10 игроков из других команд, среди которых были представители «Новосибирска», столичных «Велеса» и «Родины-2», а также ФШМ, которую Ромащенко тренировал до приглашения в «Металлург».

После матча «наставник» ответил на вопросы, касательно своих выводов по игре, необычного начала времени игры в самый солнцепёк, перспектив игроков «Металлурга-М», дальнейших планов и особенностей тренировочного процесса.

Следующий контрольный матч у «Металлурга» намечен на 6 июля в Липецке с курским «Авангардом».

Сезон «сталевары» начнут 20 июля домашним матчем с «Краснодаром-2».
Футбол
«Металлург»
Максим Ромащенко
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