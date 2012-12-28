Спорт
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40 минут назад
Максим Ромащенко: «У новичков хорошие шансы остаться в нашей команде»
После победы в первой контрольной игре главный тренер ответил на вопросы журналистов.
Всего во вчерашнем матче приняли участие 10 игроков из других команд, среди которых были представители «Новосибирска», столичных «Велеса» и «Родины-2», а также ФШМ, которую Ромащенко тренировал до приглашения в «Металлург».
После матча «наставник» ответил на вопросы, касательно своих выводов по игре, необычного начала времени игры в самый солнцепёк, перспектив игроков «Металлурга-М», дальнейших планов и особенностей тренировочного процесса.
Следующий контрольный матч у «Металлурга» намечен на 6 июля в Липецке с курским «Авангардом».
Сезон «сталевары» начнут 20 июля домашним матчем с «Краснодаром-2».
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