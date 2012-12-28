Распахнувшимися от ветра воротами помяло «Мазду»: у хозяйки дома отсудили 260 000 рублей

Воротами у дома в селе Капитанщино была повреждена левая часть автомобиля «Мазда СХ-5».

Правобережный районный суд Липецка присудил в пользу собственницы помятой воротами «Мазды» 260 076 рублей: в эту сумму вошла компенсация ущерба и судебных расходов в 239 481 рублей, государственной пошлины — 5 595 рублей, расходов по оплате экспертного заключения — 15 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 21 апреля этого года из-за порыва ветра воротами у дома в селе Капитанщино была повреждена левая часть автомобиля «Мазда СХ-5». Ворота у дома случайно распахнулись из-за порыва ветра.В результате на машине были помяты и поцарапаны подкрылок и крыло, передняя стойка, шина, две двери, накладки, зеркало, брызговик, повторитель поворота.Хозяйка машины обратилась в полицию с заявлением о привлечении виновных к ответственности, однако Добровским МО МВД России «Чаплыгинский» было отказано в возбуждении уголовного дела.Тогда женщина пошла для определения стоимости восстановительного ремонта автомобиля к независимому эксперту. По его заключению от 1 мая, cтоимость восстановительного ремонта без учета износа составила 239 481 рублей.А после с этим заключением женщина отправилась в суд. В результате заочным решением Правобережного районного суда 26 июня иск хозяйки машины был удовлетворен в полном объеме.