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52 минуты назад
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Распахнувшимися от ветра воротами помяло «Мазду»: у хозяйки дома отсудили 260 000 рублей

Воротами у дома в селе Капитанщино была повреждена левая часть автомобиля «Мазда СХ-5».

Правобережный районный суд Липецка присудил в пользу собственницы помятой воротами «Мазды» 260 076 рублей: в эту сумму вошла компенсация ущерба и судебных расходов в 239 481 рублей, государственной пошлины — 5 595 рублей, расходов по оплате экспертного заключения — 15 000 рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 21 апреля этого года из-за порыва ветра воротами у дома в селе Капитанщино была повреждена левая часть автомобиля «Мазда СХ-5». Ворота у дома случайно распахнулись из-за порыва ветра.

В результате на машине были помяты и поцарапаны подкрылок и крыло, передняя стойка, шина, две двери, накладки, зеркало, брызговик, повторитель поворота.

Хозяйка машины обратилась в полицию с заявлением о привлечении виновных к ответственности, однако Добровским МО МВД России «Чаплыгинский» было отказано в возбуждении уголовного дела.

Тогда женщина пошла для определения стоимости восстановительного ремонта автомобиля к независимому эксперту. По его заключению от 1 мая, cтоимость восстановительного ремонта без учета износа составила 239 481 рублей.

А после с этим заключением женщина отправилась в суд. В результате заочным решением Правобережного районного суда 26 июня иск хозяйки машины был удовлетворен в полном объеме.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Студент
15 минут назад
Надо обжаловать, что то не правильно тут, там же не место для парковки.
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Правдоруб
37 минут назад
Овёс нынче дорог.....
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да уж
37 минут назад
А что Мазда делала у чужих ворот?
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Житель
38 минут назад
Нечего у чужиз ворот машины ставить
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