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Распахнувшимися от ветра воротами помяло «Мазду»: у хозяйки дома отсудили 260 000 рублей
Происшествия
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52 минуты назад
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Распахнувшимися от ветра воротами помяло «Мазду»: у хозяйки дома отсудили 260 000 рублей
Воротами у дома в селе Капитанщино была повреждена левая часть автомобиля «Мазда СХ-5».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 21 апреля этого года из-за порыва ветра воротами у дома в селе Капитанщино была повреждена левая часть автомобиля «Мазда СХ-5». Ворота у дома случайно распахнулись из-за порыва ветра.
В результате на машине были помяты и поцарапаны подкрылок и крыло, передняя стойка, шина, две двери, накладки, зеркало, брызговик, повторитель поворота.
Хозяйка машины обратилась в полицию с заявлением о привлечении виновных к ответственности, однако Добровским МО МВД России «Чаплыгинский» было отказано в возбуждении уголовного дела.
Тогда женщина пошла для определения стоимости восстановительного ремонта автомобиля к независимому эксперту. По его заключению от 1 мая, cтоимость восстановительного ремонта без учета износа составила 239 481 рублей.
А после с этим заключением женщина отправилась в суд. В результате заочным решением Правобережного районного суда 26 июня иск хозяйки машины был удовлетворен в полном объеме.
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