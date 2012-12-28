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сегодня, 16:48
Врач рассказал о вреде лечения ротавируса народными средствами
Нередко симптомы ротавируса схожи с обычным отравлением.
При первых признаках заболевания следует обратиться в медучреждение и не тратить время на перебор народных рецептов, так как определить, насколько опасной является инфекция, может только специалист, - заявил врач.
Специалист уточнил, что ротавирус сопровождается очень высокой температурой, рвотой и диареей. Особенно опасна инфекция для маленьких детей.
"Пропустить и не заметить заражение ротавирусом практически невозможно: если иммунная система все же не смогла противостоять инфекции, то в течение инкубационного периода, который длится от 7 часов до нескольких дней у больного резко поднимается температура (до 38-39 градусов), начинается сильная рвота и диарея", — добавил вирусолог.
По его словам, в это время необходимо соблюдать спокойствие и не паниковать — некоторые симптомы ротавирусной инфекции отличаются от, например, дизентерии: при ротавирусе стул водянистый, при дизентерии содержит остатки крови и слизи, - передает РИАМО.
Он отметил, что самостоятельное назначение противовирусных препаратов, иммуномодуляторов, ферментов и прокинетиков не рекомендуется: лекарства должен выписать врач после проведения диагностики заболевания.
Также он напомнил, что средства диагностики ротавирусной инфекции –экспресс-тест, определение методом ПЦР и ИФА — применяются только в специализированных лабораториях и медстационарах по назначению лечащего врача, и только он может их корректно интерпретировать.
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