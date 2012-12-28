Не силой, а уговорами: в Липецке бабушек с асфальта пытаются вытеснить на торговые ряды

Получается не очень.

Сегодня на комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета начальник управления потребительского рынка мэрии Ася Франценюк рассказала, что делает ее ведомство для увеличения продаж сельхозпродукции на улицах города.Чтобы показать, как много было сделано управлением для расширения мест легальной торговли, Ася Франценюк продемонстрировала слайд, на котором в графе «бесплатные места для личных подсобных хозяйств» в 2019 году стоял «0», а в 2023-м — уже цифра «182».— Если в 2019 и 2020 годах поступления в бюджет от ярмарок составляли тоже ноль рублей, то в прошлом году — 3 миллиона 526 тысяч. Организаторы таких ярмарок обязаны выделять бесплатные места владельцам личных подсобных хозяйств. К концу этого года бесплатных мест будет уже 199. Также до конца 2024 года у нас появится 27 ярмарочных площадок, сейчас их — 23. Осенью, например, откроется постоянно действующая ярмарка «Липецкая земля», половина продающейся там продукции будет местного производства, — сказала Ася Франценюк.Начальник управления потребрынка давно оперирует словом «бабушки», когда идет речь о торговле овощами и фруктами, выращенными «на садах». Чтобы отбить у бабушек любовь к торговле с земли, управление потребрынка установило в разных районах 20 модульных торговых рядов. Но победить «колхоз» очень трудно. Например, пока никакие уговоры не помогли убрать из-под ног прохожих лотки с Заводской площади, от ТЦ «Ноябрьский», бывшего «Купонного» на улице Меркулова.— Бабушки по-прежнему выстраиваются вдоволь дороги, не хотят торговать из модулей. И силовые методы тут не применить, — вздохнула Ася Франценюк.— Может есть какие-то планы, чтобы организовать культурно такую продажу? – спросил у чиновницы первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.Ася Франценюк ответила, что сделать это очень сложно, так как бабушки привязались к конкретным полюбившимся точкам стихийной торговли, а это, как правило проходные места:— Бабушки исключительно соглашаются оставаться в том месте, к которому они привыкли. Поэтому тут только уговаривать, убеждать, переводить их на бесплатные модули.Депутат Игорь Подзоров спросил, насколько востребованы бесплатные места на ярмарках. И не заняты ли места, где должны продавать картошку, продавцами бананов? Ася Франценюк ответила, что организаторы ярмарок не допускают, чтобы коммерсанты вытесняли с льготных мест тех, кто самостоятельно вырастил свой товар.— Навскидку — 70% таких мест владельцами ЛПХ заполнены всегда, — сказала чиновница.