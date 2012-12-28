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сегодня, 13:59
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Не силой, а уговорами: в Липецке бабушек с асфальта пытаются вытеснить на торговые ряды

Получается не очень.

Сегодня на комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета начальник управления потребительского рынка мэрии Ася Франценюк рассказала, что делает ее ведомство для увеличения продаж сельхозпродукции на улицах города.

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Чтобы показать, как много было сделано управлением для расширения мест легальной торговли, Ася Франценюк продемонстрировала слайд, на котором в графе «бесплатные места для личных подсобных хозяйств» в 2019 году стоял «0», а в 2023-м — уже цифра «182».

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— Если в 2019 и 2020 годах поступления в бюджет от ярмарок составляли тоже ноль рублей, то в прошлом году — 3 миллиона 526 тысяч. Организаторы таких ярмарок обязаны выделять бесплатные места владельцам личных подсобных хозяйств. К концу этого года бесплатных мест будет уже 199. Также до конца 2024 года у нас появится 27 ярмарочных площадок, сейчас их — 23. Осенью, например, откроется постоянно действующая ярмарка «Липецкая земля», половина продающейся там продукции будет местного производства, — сказала Ася Франценюк.

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Начальник управления потребрынка давно оперирует словом «бабушки», когда идет речь о торговле овощами и фруктами, выращенными «на садах». Чтобы отбить у бабушек любовь к торговле с земли, управление потребрынка установило в разных районах 20 модульных торговых рядов. Но победить «колхоз» очень трудно. Например, пока никакие уговоры не помогли убрать из-под ног прохожих лотки с Заводской площади, от ТЦ «Ноябрьский», бывшего «Купонного» на улице Меркулова.

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— Бабушки по-прежнему выстраиваются вдоволь дороги, не хотят торговать из модулей. И силовые методы тут не применить, — вздохнула Ася Франценюк.

— Может есть какие-то планы, чтобы организовать культурно такую продажу? – спросил у чиновницы первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

Ася Франценюк ответила, что сделать это очень сложно, так как бабушки привязались к конкретным полюбившимся точкам стихийной торговли, а это, как правило проходные места:

— Бабушки исключительно соглашаются оставаться в том месте, к которому они привыкли. Поэтому тут только уговаривать, убеждать, переводить их на бесплатные модули.

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Депутат Игорь Подзоров спросил, насколько востребованы бесплатные места на ярмарках. И не заняты ли места, где должны продавать картошку, продавцами бананов? Ася Франценюк ответила, что организаторы ярмарок не допускают, чтобы коммерсанты вытесняли с льготных мест тех, кто самостоятельно вырастил свой товар.

— Навскидку — 70% таких мест владельцами ЛПХ заполнены всегда, — сказала чиновница.
торговля
ярмарка
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сначала новые
Безмасочник
сегодня, 19:04
Отвалите от бабушек, пусть торгуют.
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Какая бабушка
сегодня, 19:00
Продает огромные помидоры в июне, когда они ещё не созрели ни у кого в Липецке? Если за прилавком бабушка, это не значит, что бананы выросли на её ЛПХ
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Гость
сегодня, 18:16
Оставьте бабушек в покое. Может быть это достопримечательность города - оперативная торговля с земли, а не с замкнутых контейнеров
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Гость
сегодня, 18:13
Возле бывшего Купонного все жители новых микрорайонов закупаются, не на Европейский же право идти) И да с бабушек берут деньги на бесплатных местах или просто их туда не подпускают, и это факт!
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Гостья
сегодня, 17:15
А что, бесплатные места есть? Так с бабушек и дедушек деньги за место там берут, сама видела. Даже у тех, у кого только ведёрко с клубникой. Поэтому они и стараются на стихийные места попасть.
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Правдоруб
сегодня, 16:19
Уберите позор нашего города блошиный рынок из сквера на ул Космонавтов !!!!Загадили всю округу ,близлежащие дома кусты !!!!
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Animal planet.
сегодня, 16:51
Никто Блошиный рынок не уберет! Это культовое место Липецка,сквер убирают после закрытия,гуляем там с собаками,все чисто,мусора нет.
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Гора Арарат
сегодня, 16:00
Удачный ракурс на фото у бывшего купонного. Вы камеру разверните в противоположную сторону и снимите кто занял все бесплатные места. Кто-бы туда бабушек пустил. Бизнес, ничего личного.
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С
сегодня, 15:49
Когда наведёте порядок в переходе у центрального рынка?Пройти уже невозможно, всё барахолкой забито,вот где колхоз.
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Гостья
сегодня, 17:18
Да. Сплошная барахолка. И все продавцы ларьков стоят и курят в переходе. Пройти, не наглотавшись дыма, невозможно. Ещё и самокатчики там ездят.
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Animal planet.
сегодня, 15:14
Главное чтобы не трогали Блошиный рынок.
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Человек
сегодня, 15:02
Аренда прибыльный бизнес
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