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Общество
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сегодня, 13:59
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Не силой, а уговорами: в Липецке бабушек с асфальта пытаются вытеснить на торговые ряды
Получается не очень.
Чтобы показать, как много было сделано управлением для расширения мест легальной торговли, Ася Франценюк продемонстрировала слайд, на котором в графе «бесплатные места для личных подсобных хозяйств» в 2019 году стоял «0», а в 2023-м — уже цифра «182».
— Если в 2019 и 2020 годах поступления в бюджет от ярмарок составляли тоже ноль рублей, то в прошлом году — 3 миллиона 526 тысяч. Организаторы таких ярмарок обязаны выделять бесплатные места владельцам личных подсобных хозяйств. К концу этого года бесплатных мест будет уже 199. Также до конца 2024 года у нас появится 27 ярмарочных площадок, сейчас их — 23. Осенью, например, откроется постоянно действующая ярмарка «Липецкая земля», половина продающейся там продукции будет местного производства, — сказала Ася Франценюк.
Начальник управления потребрынка давно оперирует словом «бабушки», когда идет речь о торговле овощами и фруктами, выращенными «на садах». Чтобы отбить у бабушек любовь к торговле с земли, управление потребрынка установило в разных районах 20 модульных торговых рядов. Но победить «колхоз» очень трудно. Например, пока никакие уговоры не помогли убрать из-под ног прохожих лотки с Заводской площади, от ТЦ «Ноябрьский», бывшего «Купонного» на улице Меркулова.
— Бабушки по-прежнему выстраиваются вдоволь дороги, не хотят торговать из модулей. И силовые методы тут не применить, — вздохнула Ася Франценюк.
— Может есть какие-то планы, чтобы организовать культурно такую продажу? – спросил у чиновницы первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Ася Франценюк ответила, что сделать это очень сложно, так как бабушки привязались к конкретным полюбившимся точкам стихийной торговли, а это, как правило проходные места:
— Бабушки исключительно соглашаются оставаться в том месте, к которому они привыкли. Поэтому тут только уговаривать, убеждать, переводить их на бесплатные модули.
Депутат Игорь Подзоров спросил, насколько востребованы бесплатные места на ярмарках. И не заняты ли места, где должны продавать картошку, продавцами бананов? Ася Франценюк ответила, что организаторы ярмарок не допускают, чтобы коммерсанты вытесняли с льготных мест тех, кто самостоятельно вырастил свой товар.
— Навскидку — 70% таких мест владельцами ЛПХ заполнены всегда, — сказала чиновница.
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