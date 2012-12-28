Липецкая вечЁрка: авария с пятью погибшими, выжил, упав с седьмого этажа, и откровения Евгении Уваркиной
Сегодня в Липецке: на Студёновской пока нет адских пробок, Центральный пляж закрыт для купания
Общество
2714
вчера, 17:35
4
На двух десятках улиц отключат холодную воду
25 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка и в Сселках – без холодной воды временно останутся два десятка улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут к дому № 1 на площади Театральной, № 8 по улице Доватора, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
25 июня будут проводится плановые ремонтные работы на электросетях и устанавливаться приборы учета электроэнергии.
С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями со светом (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах Звездной, Космонавтов, Жуковского, Циолковского, Загородной Пестеля, в переулках Рылеева, Макаренко.
С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат улицы Бабушкина, 2-ю Крымскую, Московскую, Верхнюю, Кирова, Пригородную.
0
0
3
8
2
Комментарии (4)