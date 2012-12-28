На двух десятках улиц отключат холодную воду

25 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка и в Сселках – без холодной воды временно останутся два десятка улиц, предупредили в компании.





С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах № 1 на площади Театральной, № 1а по улице Толстого, № 52 по улице Октябрьской, №№ 45, 47, 49 по улице Первомайской, №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 4, 5, 7, 8, 10 по улице Скороходова, №№ 9, 10 на площади Революции, №№ 3, 4, 5 по улице Советской, № 1 по улице Фрунзе, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 5, 7, 7/1, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, № 7 по улице Айвазовского, №№ 22, 22а по проспекту Победы. В этот же период холодную воду отключат в Сселках, в частном секторе улиц Изобильной, Кипарисовой, Лютиковой, Вязовой, Пшеничной, Сокольской, Вешенской, Сселковской.Воду подвезут к дому № 1 на площади Театральной, № 8 по улице Доватора, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.25 июня будут проводится плановые ремонтные работы на электросетях и устанавливаться приборы учета электроэнергии.С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями со светом (не более трех часов для отдельного домовладения) столкнутся потребители на улицах Звездной, Космонавтов, Жуковского, Циолковского, Загородной Пестеля, в переулках Рылеева, Макаренко.С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат улицы Бабушкина, 2-ю Крымскую, Московскую, Верхнюю, Кирова, Пригородную.