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На пляже ЛТЗ спасли 16-летнего юношу
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сегодня, 17:09

На пляже ЛТЗ спасли 16-летнего юношу

Парень поплыл за мячом и у него свело ногу.

20 июня на пляже ЛТЗ спасатели областного Управления государственной противопожарной спасательной службы достал из воды 16-летнего подростка.

«Юноша поплыл за мячиком, который снесло ветром. Доплыв до него, парень внезапно почувствовал судорогу — у него свело ногу при купании.  Сотрудники спасательного  поста № 3 поисково-спасательного отряда на водных объектах  Липецка подплыли на катере к тонущему и отвезли его на берег. От медицинской помощи парень отказался», — рассказали в УГПСС.

происшествия на воде
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