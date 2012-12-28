На пляже ЛТЗ спасли 16-летнего юношу

Парень поплыл за мячом и у него свело ногу.



20 июня на пляже ЛТЗ спасатели областного Управления государственной противопожарной спасательной службы достал из воды 16-летнего подростка.«Юноша поплыл за мячиком, который снесло ветром. Доплыв до него, парень внезапно почувствовал судорогу — у него свело ногу при купании. Сотрудники спасательного поста № 3 поисково-спасательного отряда на водных объектах Липецка подплыли на катере к тонущему и отвезли его на берег. От медицинской помощи парень отказался», — рассказали в УГПСС.