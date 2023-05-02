Сегодня в Липецке: горожане назвали самые плохие профессии, в списке – дворники, полицейские и учителя

Представляем вам культурный код сегодняшнего дня.

В Липецке 26-28 градусов и впервые за продолжительное время день пройдёт без существенных осадков. Но синоптики предупреждают, что это ненадолго: скоро дожди вернутся.









С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Комсомольской, 22; Космонавтов, 42/1; Котовского, 19, 23, 37; Хмельницкого, 1а; Школьной, 24; Энергостроителей, 8; в переулке Кочубея, 1.











С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами обесточат улицы Боевой проезд, Ботаническую, Перова.















Липецкий Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18) приглашает в 19:00 на концерт «ЛетоДжаз».













А любителей русских народных инструментов сегодня ждут в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).









Фото vk.com/lib48ru



Самое необычное мероприятие дня состоится в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).















Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) сегодня покажет один-единственный спектакль. В 19:00 на сцене начнётся «Онегин» (12+).











В 10:00 покажут мультик «Крылатая история». Канада, Германия, 2023. Режиссёр Софи Рой (6+)





Патрик — совершенно необычный мотылек. Он умен и очень изобретателен. А еще он мечтает отправиться в далекое, самое захватывающее приключение в своей жизни. Но летать он так и не научился, так как с самого детства у него всего одно крыло. Что ж, придется прибегнуть к хитростям, смелым изобретениям, а также помощи верных и веселых друзей. Он ни перед чем не остановится и не оставит свою мечту — порхать в небе и, наконец, увидеть мир с высоты полета.





Роли озвучивали: Дмитрий Головин, Андрей Пирог, Александр Васильев.







Мэрион Крэйн недовольна романом с разведенным мужчиной, который уделяет ей внимание только наездами. Поэтому девушка крадет на работе крупную сумму и в спешке бежит из города. Мэрион останавливается на ночь в мотеле, которым управляет Норман Бейтс — юноша, страдающий от гнёта своей горячо любимой, но деспотичной матери. Рейтинг на «Кинопоиске» - 8,1.











Кадр из фильма



В ролях: Энтони Перкинс, Вера Майлз, Джон Гэвин.





Липчане назвали самые нежелательные профессии для своих детей



11% липчан не хотят, чтобы их дети стали дворниками, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.







По 9% больше всего боятся, что их наследники будут работать продавцами или уборщиками. По 6% считают неприемлемыми для своих детей позиции разнорабочих и полицейских. Еще 6% по-настоящему страшит перспектива оказаться родителями блогера.









Блогерство липецких родителей тоже страшит



В это же время с неудобствами столкнутся жители частного сектора на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Пригородной, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея.В промежутке с 9:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учёта отключат электричество на срок не более 3-х часов на улицах Гагарина, Желябова, Зелегя, Интернациональной, Ленина, Плеханова, Пролетарской, Угловой, на площади Плеханова.Машин на улицах становится все больше, а движение в городе – всё медленнее. Сейчас, пожалуй, уже никуда не доехать вовремя без Яндекс-карт или аналогичных приложений: они подскажут, где пробок меньше.Необычный формат общения с публикой выбрал Музейно-выставочный центр (ул. Ленина, 7).Здесь решили не просто провести выставку «Время, застывшее в красках», а организовать для липчан экскурсию по ней вместе с известным историком Александром Клоковым. Специалист поможет вам мысленно пройти по улочкам старинных городов – Ельца, Задонска, Чаплыгина, Лебедяни. Начало экскурсии в 17:00.Перед публикой выступит липецкий джазовый оркестр (руководитель Дмитрий Стульнев), джазовый коллектив «Nova project», солистка Наталья Волкова.(6+)В 17:00 состоится сольной выступление выпускника Детской школы искусств №4 им. М.А.Балакирева Никиты Ролдугина под названием «С любовью к балалайке».В 17:00 желающих ждёт урок по фланкировке шашкой, приглашают даже пенсионеров. Библиотека, пожилые люди, холодное оружие – гремучая смесь. Надеемся, книги после урока останутся целыми и невредимыми.Известный пушкинский сюжет, который сам поэт называл романом в стихах из-за поскольку в нём изображена «жизнь во всей её прозаической действительности». Позже восторженные критики стали называть его «энциклопедией русской жизни», правда, задумайтесь :много ли из «Евгения Онегина» происходит в жизни, например, вашей. Но проведение достойное, знакомое со школьной скамьи и не случайно пользуется успехом уже пару веков.Как всегда будет не скучно на кинофестивале детских фильмов «Радуга» в областном Центре культуры, народного творчества и вино (ул. Космонавтов, 54а).В 12:00 -Россия, 2023. Фэнтези, комедия. Режиссёр Карен Захаров (6+)Любопытный школьник Сенька попадает в сказочный древний лес. Он скрыт от людских глаз мощным заклятием Бабы Яги, призванным защитить людей и весь мир от дремлющих там темных сил. В лесу явно творится что-то неладное. Тревожные сигналы возвещают, что заклятие больше не действует. Чтобы наложить чары снова, Яга вынуждена отправиться в современный город на поиск мощнейшего оружия волшебников, дивноцвета. Там ее ожидает встреча с множеством причуд современного мира, а в темном подземелье уже тысячу лет прячется жаждущий мести Кощей Бессмертный, ведь именно Яга помогла одолеть его много веков назад.Глафира Тарханова, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда.Вечером киносеанс пройдёт и в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 18:00 устроят показ фильма «Психоз». США, 1960. Триллер. Режиссёр Альфред ХичкокУчительской стези не хотели бы для своего ребенка 5%. Еще 5% не желают, чтобы их дети стали военнослужащими. По 4% опасаются, что подрастающее поколение устроится работать охранниками или водителями. 2% не могут представить, что их дети пополнят ряды чиновников. Еще 2% (в основном, медики) не хотят, чтобы их дети стали врачами.Отцы больше боятся, что дети устроятся в полицию, охрану или госаппарат. Матери не хотели бы для своих чад грязной и тяжелой работы: дворниками, уборщиками и грузчиками.