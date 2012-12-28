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На НЛМК стартовала школа для родителей «Семейные высоты»
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38 минут назад

На НЛМК стартовала школа для родителей «Семейные высоты»

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала школа для родителей «Семейные высоты-2024». Она поможет участникам узнать больше о детско-родительских отношениях и новых методиках в воспитании детей. В этом году стать участниками программы смогут не только сотрудники комбината, но и горожане. Всего более 500 человек.

Программа рассчитана на четыре месяца. Участники будут посещать обучающие вебинары и очные встречи со специалистами в области семейной психологии, выполнять домашнее задания и участвовать в конкурсах. Самые активные смогут побороться за главный приз – сертификат на семейный отдых.

— Залог эффективности и продуктивности сотрудников — семейное благополучие. Поэтому, особое внимание компания уделяет теме детско-родительских отношений, семейных ценностей, традиций. Мы хотим, чтобы наши сотрудники были счастливы в своих семьях, и для этого мы разработали программу школы для родителей «Семейные высоты», - отметила Татьяна Рожкова, директор по социальной политике НЛМК.

Школа для родителей «Семейные высоты» стала лауреатом XII ежегодной федеральной премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Благополучие». Эксперты конкурса высоко оценили вклад компании в формирование осознанного отношения сотрудников к семейному благополучию и воспитанию детей. В 2023 году в программе «Семейные высоты» участвовали около 400 сотрудников НЛМК и их семьи. 

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