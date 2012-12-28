На НЛМК стартовала школа для родителей «Семейные высоты»

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала школа для родителей «Семейные высоты-2024». Она поможет участникам узнать больше о детско-родительских отношениях и новых методиках в воспитании детей. В этом году стать участниками программы смогут не только сотрудники комбината, но и горожане. Всего более 500 человек.