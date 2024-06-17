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Происшествия
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сегодня, 13:58
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«Форд» и «МАЗ» столкнулись на улице Титова
Пожарные деблокируют пострадавших.
По словам очевидцев, пожарные готовятся к извлечению пострадавшего из искореженной иномарки.
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