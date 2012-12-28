Происшествия
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сегодня, 09:11
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Ночного гонщика в Липецке привлекли к ответственности
Лихач устроил быстрый заезд за заносами на кольце площади Победы
Видео гонок появилось ранее в соцсетях.
- Сотрудниками Госавтоинспекции личность правонарушителя установлена. В отношении 21-летнего лихача составлено три административных материала по ч. 1 ст. 12.14. КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования», ч. 1 ст. 12.15 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
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