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Происшествия
Липчане гребут медали на Играх БРИКС
Спорт
Воспитанницу липецкой борьбы допустили к Олимпийским Играм в нейтральном статусе
Спорт
В пожаре на улице Хорошавина погиб мужчина
Происшествия
На полутора десятках улиц Липецка отключат холодную воду
Общество
Стрелок со Стаханова задержан
Происшествия
Южный циклон вернет в Липецкую области дожди. Прохладнее не станет
Общество
Ночного гонщика в Липецке привлекли к ответственности
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Происшествия
541
сегодня, 09:11
3

Ночного гонщика в Липецке привлекли к ответственности

Лихач устроил быстрый заезд за заносами на кольце площади Победы

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, на водителя «ВАЗ-2107» составлено три административных протокола за гонки по проезжей части площади Победы.
Видео гонок появилось ранее в соцсетях.

- Сотрудниками Госавтоинспекции личность правонарушителя установлена. В отношении 21-летнего лихача составлено три административных материала по ч. 1 ст. 12.14. КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования», ч. 1 ст. 12.15 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
нарушение правил дорожного движения
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Комментарии (3)

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Александр Н.
11 минут назад
Когда нет профессионализма вождения, остаются одни дешёвые понты.
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48
29 минут назад
Мало того, что нужно лишать прав, так ещк и без страховки и в случае аварии с него ни рубля не взять. Таких надо на учет ставить
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Ссёлки
29 минут назад
У нас таких полно,но они ездят в памперсах.
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Говорит Липецк
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