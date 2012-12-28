Ночного гонщика в Липецке привлекли к ответственности

Лихач устроил быстрый заезд за заносами на кольце площади Победы

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, на водителя «ВАЗ-2107» составлено три административных протокола за гонки по проезжей части площади Победы.Видео гонок появилось ранее в соцсетях.- Сотрудниками Госавтоинспекции личность правонарушителя установлена. В отношении 21-летнего лихача составлено три административных материала по ч. 1 ст. 12.14. КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования», ч. 1 ст. 12.15 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», ст. 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».