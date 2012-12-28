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Общество
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сегодня, 20:41
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
«РВК-Липецк» 12 июня будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся жители четырех улиц, предупредили в компании.
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