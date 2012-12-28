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На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
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сегодня, 20:41

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

«РВК-Липецк» 12 июня будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – без холодной воды останутся жители четырех улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 85, 87, 89, 91, 99, 101, 103, 105 по улице Московской, №№ 1, 6 по проезду Кувшинова, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, № 49 по улице Неделина. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Московская, 105, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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