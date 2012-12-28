Ельчанин купил квартиру, а через 8 дней её продавец умер: право собственности пришлось доказывать в суде

Удовлетворен иск ельчанина о признании за ним квартиры, продавец которой умер до перехода права собственности.

Решением Елецкого городского суда удовлетворен иск мужчины о признании за ним права собственности на квартиру.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2022 году ельчанин заключил договор купли-продажи квартиры, а через 8 дней после этого её продавец умер. Наследственное дело не заводилось. В суде договор купли-продажи никем не оспаривался.«Поскольку продавец до своей смерти распорядился имуществом, принадлежащим ему на праве собственности путем заключения договора купли-продажи, покупатель от имущества не отказался и принял его, а переход права собственности не зарегистрирован только по причине смерти продавца, суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований покупателя», — отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.