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Ельчанин купил квартиру, а через 8 дней её продавец умер: право собственности пришлось доказывать в суде
Общество
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56 минут назад
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Ельчанин купил квартиру, а через 8 дней её продавец умер: право собственности пришлось доказывать в суде
Удовлетворен иск ельчанина о признании за ним квартиры, продавец которой умер до перехода права собственности.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 2022 году ельчанин заключил договор купли-продажи квартиры, а через 8 дней после этого её продавец умер. Наследственное дело не заводилось. В суде договор купли-продажи никем не оспаривался.
«Поскольку продавец до своей смерти распорядился имуществом, принадлежащим ему на праве собственности путем заключения договора купли-продажи, покупатель от имущества не отказался и принял его, а переход права собственности не зарегистрирован только по причине смерти продавца, суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований покупателя», — отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
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