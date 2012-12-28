Юный мотоциклист и 31-летний водитель мопеда стали участниками аварий в Липецке

10 июня на дорогах области получили травмы три человека.



Вчера в Липецке произошли две аварии с участием двухколесного транспорта. На улице Баумана автомобиль «Ниссан» столкнулся с мотоциклом под управлением 15-летнего подростка. Юноше понадобилась медицинская помощь. А на улице Зои Космодемьянской 31-летний водитель мопеда врезался в фасад здания. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.В селе Спешне-Ивановское Данковского района столкнулись автомобили «ВАЗ-2106» под управлением 20-летнего водителя и «ВАЗ-2115» с 56-летней женщиной за рулем. Оба водителя госпитализированы.«10 июня на дорогах области автоинспекторы выявили 4327 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 137.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4082 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщили в областном управлении ГАИ.