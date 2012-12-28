Кейтеринговая компания внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях
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Кейтеринговая компания внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях
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Происшествия
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сегодня, 09:42
Юный мотоциклист и 31-летний водитель мопеда стали участниками аварий в Липецке
10 июня на дорогах области получили травмы три человека.
В селе Спешне-Ивановское Данковского района столкнулись автомобили «ВАЗ-2106» под управлением 20-летнего водителя и «ВАЗ-2115» с 56-летней женщиной за рулем. Оба водителя госпитализированы.
«10 июня на дорогах области автоинспекторы выявили 4327 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 137.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4082 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщили в областном управлении ГАИ.
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