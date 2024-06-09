Происшествия
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53 минуты назад
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«Форт» столкнулся с БМВ, а потом – со столбом
В аварии двое пострадавших.
ДТП произошло сегодня днём на улице Металлургов в районе коксохимического производства НЛМК.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, столкнулись автомобили БМВ, которым управлял водитель 2005 г.р., и «Форд». От удара американский автомобиль отскочил ещё и в световую опору, получив дополнительные повреждения.
В результате аварии пострадали мужчина 2002 г.р., сидевший за рулём «Форда» и его пассажирка 1998 г.р.
Фото УМВД РФ по Липецкой области, видео - соцсети
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