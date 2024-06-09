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Общество
Чтоб никогда не ошибаться, не надо делать ничего
Неделя 48
«И каждый пошел своею дорогой, а поезд пошел своей»
Общество
Жителей Лебедяни будут судить за торговлю фиктивной пропиской
Происшествия
В реке Байгора утонул 50-летний мужчина
Происшествия
«Форт» столкнулся с БМВ, а потом – со столбом
Происшествия
В Липецкую область возвращается жара
Погода в Липецке
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Общество
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508
53 минуты назад
3

«Форт» столкнулся с БМВ, а потом – со столбом

В аварии двое пострадавших.

ДТП произошло сегодня днём на улице Металлургов в районе коксохимического производства НЛМК. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, столкнулись автомобили БМВ, которым управлял водитель 2005 г.р., и «Форд». От удара американский автомобиль отскочил ещё и в световую опору, получив дополнительные повреждения. 

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В результате аварии пострадали мужчина 2002 г.р., сидевший за рулём «Форда» и его пассажирка 1998 г.р.

Фото УМВД РФ по Липецкой области, видео - соцсети

Авария
ДТП
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Комментарии (3)

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Сначала новые
за ха
43 минуты назад
Форт-порт-курорт...
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да уж
45 минут назад
Оба водителя с "большим"стажем вождения и им все должны... Даже в выходной на пустой дороге,не могут разъехаться.
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Ваня
49 минут назад
Форт фортовый !
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