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Происшествия
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сегодня, 21:58
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Пассажира мотоцикла госпитализировали после столкновения на улице Советской
Мотоциклом управлял подросток.
Незадолго до аварии водители видели мотоцикл, двигавшийся на высокой скорости вверх по Советской. При этом на пассажире не было шлема, а в руках он держал бутылку.
Как оказалось, мотоциклом управлял 16-летний подросток. Его пассажиру — 43 года. За рулем «Киа» находилась 45-летняя женщина.
— По предварительным данным, водитель мотоцикла пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и врезался в заднюю часть автомобиля, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
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