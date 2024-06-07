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Пассажира мотоцикла госпитализировали после столкновения на улице Советской

Мотоциклом управлял подросток.

Час назад на перекрестке улиц Советской и Горького столкнулись мотоцикл и автомобиль «Киа». После столкновения машина выехала на тротуар. В аварии пострадал пассажир мотоцикла, его госпитализировали.

Незадолго до аварии водители видели мотоцикл, двигавшийся на высокой скорости вверх по Советской. При этом на пассажире не было шлема, а в руках он держал бутылку.

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Как оказалось, мотоциклом управлял 16-летний подросток. Его пассажиру — 43 года. За рулем «Киа» находилась 45-летняя женщина.

— По предварительным данным, водитель мотоцикла пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и врезался в заднюю часть автомобиля, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

авария
ДТП
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Ч
43 минуты назад
По победе сегодня неспеша около 160ехал на авто и ниче живой
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-
54 минуты назад
Что значит высокой скорости? Весь город ездит 70-80. Насчёт шлема аналогично, т.к. ремнями пассажиры почти не пользуются. А на мопеде им разрешено без шлема.
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Как обычно
56 минут назад
Бессмертные гоняют.
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