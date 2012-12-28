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сегодня, 16:15
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«Чтобы у вас было больше поводов для радости, а у спасателей — меньше работы»

1 июня в Липецке начался купальный сезон, а сегодня спасатели предупреждали пляжников — купаться стоит только в оборудованных местах.

Сегодня на Центральном пляже раздались звуки громкоговорителя: «Чтобы у вас было больше поводов для радости, а у спасателей — меньше работы, купайтесь только в специально отведенных для этого местах». Таким образом городские департамент развития территорий и управление ГО и ЧС предупреждали липчан об опасностях купания на диких пляжах.

Личанам еще и раздавали памятки о том, как вести себя на воде. Главное — не купаться пьяным, не входить в воду, если не умеешь плавать, и там где нет спасательных постов.

Подобные рейды проводятся регулярно, спасатели надеются, что информация в памятках поможет избежать трагических случаев. Некоторые липчане признавались, что не знают, как спасать тонущих.

Напомним, что 29 мая на Центральном пляже утонул 16-летний подросток. А сегодня на Новолипецком пляже спасатель достал из воды 14-летнюю девочку.
спасатели. пляж
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Комментарии (1)

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Садовод
54 минуты назад
Увидел тонущего - брось ему лежак из поддонов. Это его или спасёт или прибьёт, чтоб не мучился
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