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Общество
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сегодня, 16:15
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«Чтобы у вас было больше поводов для радости, а у спасателей — меньше работы»
1 июня в Липецке начался купальный сезон, а сегодня спасатели предупреждали пляжников — купаться стоит только в оборудованных местах.
Личанам еще и раздавали памятки о том, как вести себя на воде. Главное — не купаться пьяным, не входить в воду, если не умеешь плавать, и там где нет спасательных постов.
Подобные рейды проводятся регулярно, спасатели надеются, что информация в памятках поможет избежать трагических случаев. Некоторые липчане признавались, что не знают, как спасать тонущих.
Напомним, что 29 мая на Центральном пляже утонул 16-летний подросток. А сегодня на Новолипецком пляже спасатель достал из воды 14-летнюю девочку.
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