Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель «ВАЗа» погиб в столкновении с автомобилем, а водитель электровелосипеда — с дорожным знаком
Происшествия
22-летний парень из Свердловской области пропал в Липецке
Происшествия
Сегодня в Липецке: история глухих, по какой причине липчане начали увольняться с работы
Спорт
Кражи 17 банок кофе из магазина записала камера наблюдения
Происшествия
В департаменте развития территории липецкой мэрии — новый руководитель
Общество
Полиция предупреждает о новом способе мошенничества — имитации взлома Госуслуг
Происшествия
Тело 96-летнего Тимофея Чеботарёва нашла в овраге служебная собака
Происшествия
Ночью над областью сбиты беспилотники
Происшествия
Просто дёрнул за ручку: полицейские нашли автовора из Студгородка
Происшествия
Липецкие осуждённые стали лауреатами конкурса «Калина Красная»
Общество
Читать все
В горсовете предложили создать цифровую карту Липецка с местами для саженцев
Общество
В Липецке подсчитали количество бродячих собак — их около 1200
Общество
Депутаты потребовали заменить опасный настил на мосту к Зеленому острову
Общество
Вступившийся за сына ельчанин заплатит побитому 11-летнему мальчику 50 000 рублей
Происшествия
В Лебедяни открыты новый ледовый дворец и отремонтированный Дом культуры
Общество
Тело 96-летнего Тимофея Чеботарёва нашла в овраге служебная собака
Происшествия
После дискотеки мужчина обложил матом прохожих – это обошлось ему в 6000 рублей
Происшествия
Пьяный водитель предложил сотрудникам ДТП всё, что с собой было — 52 000 рублей
Происшествия
Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Здоровье
562
сегодня, 13:15
1

В инфекционке остаются три пациента с лихорадкой Западного Нила, двое — в реанимации

62-летняя женщина подключена к аппарату ИВЛ.

В инфекционной больнице на лечении остаются три пациента с лихорадкой Западного Нила. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе регионального Минздрава, два человека в реанимации в тяжелом состоянии. Это 64-летний мужчина и 62-летняя женщина — она подключена к аппарату ИВЛ. Мужчина дышит сам.

Всего по состоянию на 17 сентября в регионе 8 заболевших лихорадкой Западного Нила, в том числе 8-летний ребёнок. Все заболевшие — жители Липецка и заразись от укусов комаров. Первые случаи заболевания зарегистрированы в августе. 

Лихорадка Западного Нила относится к группе заболеваний, общих для человека и животных с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Основной путь заражения человека — укус комара, напитавшегося кровью зараженных птиц, грызунов, сельскохозяйственных животных.

Инкубационный период лихорадки Западного Нила составляет 6-8 дней, но может продлиться до 14 дней. Заболевание начинается остро с быстрого повышения температуры тела до 38-40 градусов, сопровождающегося ознобом. Длительность симптомов варьирует от нескольких дней до одной-двух недель. В ряде случаев могут появиться снижение аппетита, сильная головная боль с локализацией в области лба и глазниц, боли и чувство напряжения в мышцах (особенно сильные отмечаются в области шеи и поясницы), покраснение конъюнктив, покраснение и зернистость слизистых оболочек твердого и мягкого неба, различные высыпания на коже. Могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства (чаще поносы), рвота, отсутствие аппетита.
лихорадка Западного Нила
0
2
1
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
СССР
54 минуты назад
получается это туристы привезли с собой, Инкубационный период лихорадки Западного Нила составляет 6-8 дней, но может продлиться до 14 дней. Закрыть все границы на замок. Устали они.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить