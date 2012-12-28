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Здоровье
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сегодня, 13:15
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В инфекционке остаются три пациента с лихорадкой Западного Нила, двое — в реанимации
62-летняя женщина подключена к аппарату ИВЛ.
Всего по состоянию на 17 сентября в регионе 8 заболевших лихорадкой Западного Нила, в том числе 8-летний ребёнок. Все заболевшие — жители Липецка и заразись от укусов комаров. Первые случаи заболевания зарегистрированы в августе.
Лихорадка Западного Нила относится к группе заболеваний, общих для человека и животных с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Основной путь заражения человека — укус комара, напитавшегося кровью зараженных птиц, грызунов, сельскохозяйственных животных.
Инкубационный период лихорадки Западного Нила составляет 6-8 дней, но может продлиться до 14 дней. Заболевание начинается остро с быстрого повышения температуры тела до 38-40 градусов, сопровождающегося ознобом. Длительность симптомов варьирует от нескольких дней до одной-двух недель. В ряде случаев могут появиться снижение аппетита, сильная головная боль с локализацией в области лба и глазниц, боли и чувство напряжения в мышцах (особенно сильные отмечаются в области шеи и поясницы), покраснение конъюнктив, покраснение и зернистость слизистых оболочек твердого и мягкого неба, различные высыпания на коже. Могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства (чаще поносы), рвота, отсутствие аппетита.
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