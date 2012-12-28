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Погода в Липецке
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52 минуты назад
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Дожди и грозы задержатся в Липецкой области еще на день
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, местами ливни, днем местами грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем— от +24 до +26 градусов.
День 7 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году — 2 градуса тепла.
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