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307
52 минуты назад
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Дожди и грозы задержатся в Липецкой области еще на день

7 июня в Липецкой области сохранится неустойчивая погода. Под влиянием атмосферных фронтов ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами — ливни, при грозах ветер усилится до 15-20 м/сек. 8 и 9 июня атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-20 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, местами ливни, днем местами грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем— от +24 до +26 градусов.

День 7 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году — 2 градуса тепла. 

дожди
грозы
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Комментарии (1)

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Ужас
41 минуту назад
Ключевое слово: задержаться! Как будто они сюда приходили! С такой экологией к нам дожди редко заходят!
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