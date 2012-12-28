Цены на бензин немного снизились в Липецкой области

На общее снижение повлияли небольшое падение цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо.

За последнюю неделю средняя цена на бензин снизилась — стали дешевле дизельное топливо и бензин марки АИ-92. Еще два из четырех наблюдаемых видов топлива — АИ-95 и АИ-98 — остались на прежнем уровне. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 8 по 14 сентября.Цена на бензин за последнюю отчетную неделю снизилась на 0,34%, или 26 копеек — 78,30 рубля за литр против 78,56 рубля неделей ранее. Стоимость бензина АИ-92 уменьшилась на 0,78%, или 31 копейку, с 75,27 рубля до 74,96 рубля за литр. Дизельное топливо подешевело на 0,53%, или 44 копейки, его стоимость составила 82,35 рубля за литр (неделей ранее 82,79 рубля). На прежнем уровне остались цены на бензин АИ-95 (81 рубль за литр) и бензин АИ-98 (98,20 рубля).