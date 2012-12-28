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Происшествия
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сегодня, 17:05
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Вдова погибшего под «КамАЗом» сварщика получила полмиллиона рублей
В пользу супруги погибшего на производстве работника взыскана компенсация морального вреда.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, этот несчастный случай на производстве произошёл 5 сентября прошлого года.
56-летний мужчина с помощью электросварочного оборудования ремонтировал принадлежащий работодателю «КамАЗ» и на него обрушился металлический 200-килограммовый борт кузова грузовика. Электрогазосварщик погиб.
По результатам расследования несчастного случая выяснилось, что к нему привела неудовлетворительная организация работ со стороны работодателя. Под бортом находился металлический упор без надлежащего закрепления. При обивке шлака борт с него сместился.
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