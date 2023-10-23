Происшествия

17 минут назад

57-летнего сварщика насмерть придавило 200-килограммовым бортом «КамАЗа»

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#несчастный случай #техника безопасности
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57-летнего сварщика насмерть придавило 200-килограммовым бортом «КамАЗа»

Расследование несчастного случая на производстве завершено.

Государственной инспекцией труда в Липецкой области завершено расследование смертельного несчастного случая на производстве, который произошёл 5 сентября этого года с работником ООО «АгроГард-Липецк» при производстве ремонтных работ.

Как сообщили GOROD48 в Государственной инспекции труда, 57-летний электрогазогазосварщик на территории отделения растениеводства №3 ООО «АгроГард-Липецк» занимался ремонтом кузова грузового автомобиля «КамАЗ». Под боковым бортом весом 200 килограммов находился металлический упор без надлежащего закрепления. При обивке шлака после окончания электрогазосварочных работ произошло смещение бокового борта с упора, в результате под ним оказался мужчина. Он погиб.

«На основании собранных материалов расследования установлены обстоятельства и причины несчастного случая, а также лица, допустившие нарушения требований охраны труда. Так как действия пострадавшего в момент несчастного случая были обусловлены трудовыми отношениями с работодателем, участием в его производственной деятельности, несчастный случай по результатам расследования квалифицирован как несчастный случай на производстве. Материалы расследования направлены в прокуратуру по месту происшествия для рассмотрения и принятия решения. Лица, ответственные за выявленные нарушения, привлечены к административной ответственности», — добавили в Государственной инспекции труда в Липецкой области.
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#несчастный случай #техника безопасности
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Комментарии (1)

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Город 48

9 минут назад
Печально. Жаль мужика. А моральный ущерб выплатят копейки. Родственникам сил и терпения
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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