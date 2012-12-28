Липецких эпидемиологов ждет московский «Флирт»

В столицу из-за рубежа привезли новый штамм коронавируса

В областной клинической инфекционной больнице ждут первых больных «Флиртом» — новым для России штаммом коронавирусной инфекции.— «Флирт», вариант штамма «Омикрон», впервые выявили в Индии осенью 2023 года, потом этот штамм перекочевал в другие страны на всех континентах, а в Россию попал через московский транспортный хаб. Роспотребнадзор заявил, что уже выявил в стране 178 случаев заражения «Флиртом». Утверждается, что он не более опасен, чем тот же «Омикрон», — рассказал GOROD48 главврач инфекционки Андрей Филатов.Симптоматика заболевания «Флиртом» и его последствия для здоровья те же, что и у других штаммов коронавируса: кашель, утомляемость, одышка, проблемы со сном и памятью, нарушение работы сердечно-сосудистой системы.Сейчас в областной клинической инфекционной больнице в связи с приходом лета временное затишье. В стационаре заняты 152 койки. Самое большое число пациентов — с внебольничными пневмониями. Таких — 70 человек. Ковидных больных всего восемь. Среди них — один ребенок. В реанимации находятся 23 пациента, пять из них — дети.С наступлением лета в больнице ждут пациентов с редкими инфекциями, которые не присущи нашему региону — заболевших малярией и лихорадкой Западного Нила, вызванными укусами комаров, а также геморрагической лихорадкой Крым-Конго, возбудителя которой переносят клещи. Также с укусами клещей человеку могут передаться такие опасные болезни как боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия, гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека. Медики ждут роста болезней «немытых рук»: ротовирусных инфекций, сальмонеллеза, дизентерии. Пляжный сезон обычно сопровождается энтеровирусными инфекциями, которые можно подцепить как в пруду и реке, так и привезти с южных морей.