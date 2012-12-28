Рекламные звонки обошлись в 100 000 рублей

Компания не исключила номер липчанина из списков обзвона, несмотря на наличие отказа от получения рекламы.

В антимонопольный орган обратился липчанин с жалобой на рекламные звонки от ПАО «Ростелеком».По данным пресс-службы Липецкого УФАС России, компания через третье лицо совершала звонки с предложением своих услуг. При этом ПАО «Ростелеком» не исключило номер абонента из списков обзвона, несмотря на наличие отказа гражданина от получения рекламы.Липецкое УФАС России признало рекламу ненадлежащей, а ПАО «Ростелеком» — виновным в совершении административного правонарушения по части первой статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе». Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.