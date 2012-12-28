Сотрудники Госавтоинспекции за две минуты с мигалками доставили в больницу липчанина с инфарктом миокарда
Общество
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сегодня, 13:30
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Рекламные звонки обошлись в 100 000 рублей
Компания не исключила номер липчанина из списков обзвона, несмотря на наличие отказа от получения рекламы.
По данным пресс-службы Липецкого УФАС России, компания через третье лицо совершала звонки с предложением своих услуг. При этом ПАО «Ростелеком» не исключило номер абонента из списков обзвона, несмотря на наличие отказа гражданина от получения рекламы.
Липецкое УФАС России признало рекламу ненадлежащей, а ПАО «Ростелеком» — виновным в совершении административного правонарушения по части первой статьи 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе». Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.
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