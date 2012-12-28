На Торговой площади, улицах Барашева и Первомайской «Квадра» заменит 1,7 километра сетей

чтобы избежать повторения январской коммунальной аварии, когда без отопления и горячей воды осталось 50 тысяч жильцов в 363 домах.

Липецкий филиал «Квадры» направить более двух миллиардов рублей на обновление сетей и генерирующего оборудования к началу нового отопительного сезона. В результате будет обновлено порядка 18 километров тепломагистралей (в однотрубном исчислении).По данным пресс-службы липецкого филиала, среди наиболее значимых проектов — второй этап комплексной реконструкции тепловой магистрали в районе площади Победы и Центрального рынка — здесь обновят 484 метра труб, а также модернизация теплосети на улице Нестерова, где заменят 550 метров сети, увеличив ее диаметр для увеличения пропускной способности теплосети в связи со строительством нового жилого высотного комплекса в районах улиц Гагарина, Нестерова, Балмочных и Вавилова, где под снос попадают старые двухэтажки.Кроме того, на Торговой площади, улицах Барашева и Первомайской «Квадра» заменит 1,7 километра изношенных сетей и запорную арматуру, чтобы избежать повторения январской коммунальной аварии, когда без отопления и горячей воды осталось 50 тысяч жильцов в 363 домах. Новый трубы будут изолированы стеклопластиком и минеральной ватой — их гарантийный срок эксплуатации не менее 25 лет.