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сегодня, 09:00
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На Торговой площади, улицах Барашева и Первомайской «Квадра» заменит 1,7 километра сетей

чтобы избежать повторения январской коммунальной аварии, когда без отопления и горячей воды осталось 50 тысяч жильцов в 363 домах.

Липецкий филиал «Квадры» направить более двух миллиардов рублей на обновление сетей и генерирующего оборудования к началу нового отопительного сезона. В результате будет обновлено порядка 18 километров тепломагистралей (в однотрубном исчислении).

По данным пресс-службы липецкого филиала, среди наиболее значимых проектов — второй этап комплексной реконструкции тепловой магистрали в районе площади Победы и Центрального рынка — здесь обновят 484 метра труб, а также модернизация теплосети на улице Нестерова, где заменят 550 метров сети, увеличив ее диаметр для увеличения пропускной способности теплосети в связи со строительством нового жилого высотного комплекса в районах улиц Гагарина, Нестерова, Балмочных и Вавилова, где под снос попадают старые двухэтажки.

Кроме того, на Торговой площади, улицах Барашева и Первомайской «Квадра» заменит 1,7 километра изношенных сетей и запорную арматуру, чтобы избежать повторения январской коммунальной аварии, когда без отопления и горячей воды осталось 50 тысяч жильцов в 363 домах. Новый трубы будут изолированы стеклопластиком и минеральной ватой — их гарантийный срок эксплуатации не менее 25 лет.
«Квадра»
отопление
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Сами виноваты.
3 минуты назад
Если бы они каждый год занимались этим и хотя-бы по району брали то небыло бы таких массовых работ у них. А то же довели до ручки а теперь просто не успевают за всеми дырами и ревизиями которые выскочили за столько лет бездействий.
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Суровый липчанин
14 минут назад
Пора уже заменить саму Квадру!
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Лиза
21 минуту назад
Когда дадут горячую воду? Два дня назад Квадра разрыла свои трубы напротив Европы на 8 Марта, вчера рабочих там не было... когда же дадут горячую воду?
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1
29 минут назад
Ну прям подвиг! Заменить трубы- выполнив свою прямую работу, а не драть с населения деньги....
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Горького 1
30 минут назад
У нас заменили 3 метра. Рядом дом там заменили 4 метра трубы. Это сколько же порывов было на 1.7 км., если они меняли по 3 метра? Трубы не за крашены не обмотаны, каналы раскрыты. Да и порывы это они стали делать после 26 числа.
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Афоня
31 минуту назад
Квадра -типичный пример безответственного монопольного поставщика энергоресуров. 1 этап отключения горячей воды закончился 26 мая, а воды нет до сих пор, так как все разрыто, все порезано, ничего не успевают, подождете, не зима, лучше летом без воды, чем зимой без тепла. А в итоге и летом без воды. и зимой без тепла. Не верю, что будущей зимой события не повторяться. От Квадры можно ждать все, кроме воды и тепла.
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Житель
25 минут назад
на Папина,21/3 до сих пор нет горячей воды
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Александр
31 минуту назад
То есть в следующем году полетит всё, что рядом с местами работ. А то и в этом.
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Витек
36 минут назад
Вначале по Первомайской пустим автобусы, потом перекроем для ремонта теплосети. Шах и мат.
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Работник жека.
47 минут назад
Они заменили только магистральных трубы на новые. Вся подводка к домам и во дворах осталось старой. В некоторых дворах они только частично меняли по 2 -5метров, да и с обычной трубы диаметром 150-200мм ставили куски ещё меньшем диаметром 60-80мм. Это можно проверить. На заданный вопрос почему ставет меньше диаметр , говорят что закончились трубы с таким диаметром.
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