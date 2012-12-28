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Общество
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сегодня, 09:00
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На Торговой площади, улицах Барашева и Первомайской «Квадра» заменит 1,7 километра сетей
чтобы избежать повторения январской коммунальной аварии, когда без отопления и горячей воды осталось 50 тысяч жильцов в 363 домах.
По данным пресс-службы липецкого филиала, среди наиболее значимых проектов — второй этап комплексной реконструкции тепловой магистрали в районе площади Победы и Центрального рынка — здесь обновят 484 метра труб, а также модернизация теплосети на улице Нестерова, где заменят 550 метров сети, увеличив ее диаметр для увеличения пропускной способности теплосети в связи со строительством нового жилого высотного комплекса в районах улиц Гагарина, Нестерова, Балмочных и Вавилова, где под снос попадают старые двухэтажки.
Кроме того, на Торговой площади, улицах Барашева и Первомайской «Квадра» заменит 1,7 километра изношенных сетей и запорную арматуру, чтобы избежать повторения январской коммунальной аварии, когда без отопления и горячей воды осталось 50 тысяч жильцов в 363 домах. Новый трубы будут изолированы стеклопластиком и минеральной ватой — их гарантийный срок эксплуатации не менее 25 лет.
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