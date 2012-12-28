Исследование: зарплата женщин в Липецкой области на треть меньше, чем у мужчин

Разница между зарплатами, которые получают мужчины и женщины в Липецкой области, составила в 2023 году 31,6%, или 19,81 тысячи рублей. В целом по России средние зарплаты женщин в России были на 33% или на 27,7 тысячи рублей меньше, чем у мужчин. Об этом сказано в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанном на основе данных Росстата.