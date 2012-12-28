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Экономика
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сегодня, 17:39
Исследование: зарплата женщин в Липецкой области на треть меньше, чем у мужчин
Разница между зарплатами, которые получают мужчины и женщины в Липецкой области, составила в 2023 году 31,6%, или 19,81 тысячи рублей. В целом по России средние зарплаты женщин в России были на 33% или на 27,7 тысячи рублей меньше, чем у мужчин. Об этом сказано в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сделанном на основе данных Росстата.
Средний разрыв между зарплатами мужчин и женщин в России составил 33%. Самые большие разрывы в зарплатах отмечены в Мурманской области (женские зарплаты были ниже на 45,4%), Камчатском крае (45,3%), Забайкальском крае (41,3%), Амурской области (40,1%), Кемеровской области (38,6%). Минимальный разрыв в зарплатах мужчин и женщин зафиксирован в Ингушетии (заработки женщин отстают на 8,8% от мужских), Кабардино-Балкарии (11,7%), Калмыкии (14,7%), Республике Алтай (16,5%), Чечне (17,6%).
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