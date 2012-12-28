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В мире
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сегодня, 14:50
Совет ЕС ввел пошлины на импортируемое из РФ и Белоруссии зерно
ЕК уточняет, что под пошлины подпадут пшеница, кукуруза, горох, семена подсолнечника и производные товары, а также корма.
Решение вступит в силу 1 июля. Оно предусматривает увеличение пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. Уточняется, что заградительные тарифы на зерно из России и Белоруссии не коснутся транзита через порты Евросоюза в третьи страны. Меры также затронут импорт гороха и гранул из свекловичного жома.
Отмечается, что у вышеперечисленной продукции также не будет доступа к тарифным квотам ЕС.
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что установка высоких тарифов на зерно из этих двух стран приведет к его значительному снижению на рынке ЕС. По его словам, Брюссель рассмотрит дополнительные торговые меры, чтобы снизить поступления в российский бюджет.
В конце марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила на саммите стран ЕС повысить пошлины на российское и белорусское зерно. Она отметила, что пошлины помогут избежать дестабилизации европейского рынка зерна и лишить Россию дополнительных доходов от торговли с европейскими странами. Российский МИД в ответ сообщал, что такие пошлины скажутся на всем мировом рынке зерна.
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