Водитель-экспедитор маркетплейса вместо сортировочного центра отвез 37 коробок с заказами к себе в гараж
Сегодня в Липецке: родители не волнуются за ЕГЭ детей, расплачиваться в магазине улыбкой головы лишь 6%
Следком проводит доследственную поверку по гибели 16-летнего парня на Центральном пляже
В России
37
33 минуты назад
Умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
"Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя", - говорится в сообщении.
Причиной смерти артистки стала продолжительная болезнь, - пишет Lenta.ru.
Родные актрисы также уточнили, что о месте и времени прощания с актрисой они сообщат вечером 30 мая.
Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. В 2019 году актрисе диагностировали рак мозга, представители звезды не комментировали ее состояние.
Актриса родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Первый фильм с ее участием — «Машенька» по мотивам романа Владимира Набокова — вышел в 1991 году. Через два года она стала актрисой Московского театра Олега Табакова, где проработала десять лет и сыграла в 29 спектаклях.
Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».
0
0
0
0
0
Комментарии