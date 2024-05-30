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В России
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33 минуты назад

Умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла из-за диагностированного ранее рака мозга, - сообщили в соцсетях родственники артистки.

"Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя", - говорится в сообщении.

Причиной смерти артистки стала продолжительная болезнь, - пишет Lenta.ru.

Родные актрисы также уточнили, что о месте и времени прощания с актрисой они сообщат вечером 30 мая.

Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. В 2019 году актрисе диагностировали рак мозга, представители звезды не комментировали ее состояние.

Актриса родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Первый фильм с ее участием — «Машенька» по мотивам романа Владимира Набокова — вышел в 1991 году. Через два года она стала актрисой Московского театра Олега Табакова, где проработала десять лет и сыграла в 29 спектаклях.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».
Заворотнюк
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