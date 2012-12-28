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50 минут назад
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«ГАЗель» и трёхосный прицеп сгорели вчера на улице Краснозаводской

Всего за сутки в Липецкой области произошло 30 пожаров. МЧС настоятельно рекомендует соблюдать пожарную  безопасность.

В результате вчерашнего пожара на улице Краснозаводской в Липецке сгорели автомобиль «ГАЗель» и трехосный прицеп. Площадь горения мусора составила 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Также 29 мая в Липецке горел автомобиль «Дэу Нексия» на улице Вермишева, а ночью 30 мая очевидцы до приезда пожарных успели потушить «Ладу Приору» на улице Студенческой. 



Во время пожара в квартире девятиэтажки на улице 9 микрорайон повреждены вещи и отделка жилья на 20 квадратных метрах. На улице Кривенкова сгорела входная деревянная дверь в незадымляемую лестничную площадку. В селе Борисовка Добровского района у двухквартирного жилого дома сгорела кровля и часть отделки одной из комнат, а также надворная постройка. В Данковском СНТ «Дружба» огонь уничтожил бесхозное строение.



Всего же за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 30 пожаров. При этом в 14 случаях горел мусор на открытой площади, а в семи — сухая трава. С 22 по 28 мая пожарные подразделения тушили сухую растительность и мусор более 70 раз. А с начала года зарегистрировано более 400 случаев пала сухой травы и более 350 —  горения мусора, что в совокупности дает почти 2/3 от общего числа зарегистрированных пожаров.

Способствует росту таких пожаров сухая и жаркая погода, поэтому со вчерашнего дня на территории всего региона установлен IV предпоследний класс пожарной опасности. В связи с этим ГУ МЧС по Липецкой области просит соблюдать правила пожарной безопасности:

— не поджигать сухую траву;
 — не жечь мусор;
 — не бросать горящие спички и окурки;
 — не разжигать костры в сухую и ветреную погоду;
 — не оставлять костры без присмотра и не потушенными;
 — не допускать детских игр с огнём!

Подробнее в карточках от МЧС.


МЧС
пожар
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Комментарии (1)

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Сначала новые
?
17 минут назад
Второй пожар на ЛТЗ. Это значит кто-то поджигает. Находите и наказывайте. Совпадений быть не может.
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