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Происшествия
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50 минут назад
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«ГАЗель» и трёхосный прицеп сгорели вчера на улице Краснозаводской
Всего за сутки в Липецкой области произошло 30 пожаров. МЧС настоятельно рекомендует соблюдать пожарную безопасность.
Также 29 мая в Липецке горел автомобиль «Дэу Нексия» на улице Вермишева, а ночью 30 мая очевидцы до приезда пожарных успели потушить «Ладу Приору» на улице Студенческой.
Во время пожара в квартире девятиэтажки на улице 9 микрорайон повреждены вещи и отделка жилья на 20 квадратных метрах. На улице Кривенкова сгорела входная деревянная дверь в незадымляемую лестничную площадку. В селе Борисовка Добровского района у двухквартирного жилого дома сгорела кровля и часть отделки одной из комнат, а также надворная постройка. В Данковском СНТ «Дружба» огонь уничтожил бесхозное строение.
Всего же за минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировано 30 пожаров. При этом в 14 случаях горел мусор на открытой площади, а в семи — сухая трава. С 22 по 28 мая пожарные подразделения тушили сухую растительность и мусор более 70 раз. А с начала года зарегистрировано более 400 случаев пала сухой травы и более 350 — горения мусора, что в совокупности дает почти 2/3 от общего числа зарегистрированных пожаров.
Способствует росту таких пожаров сухая и жаркая погода, поэтому со вчерашнего дня на территории всего региона установлен IV предпоследний класс пожарной опасности. В связи с этим ГУ МЧС по Липецкой области просит соблюдать правила пожарной безопасности:
— не поджигать сухую траву;
— не жечь мусор;
— не бросать горящие спички и окурки;
— не разжигать костры в сухую и ветреную погоду;
— не оставлять костры без присмотра и не потушенными;
— не допускать детских игр с огнём!
Подробнее в карточках от МЧС.
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