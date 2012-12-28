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Происшествия
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38 минут назад
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«Дэу Неския» чуть не сгорела на улице Яна Берзина
Автомобилю предстоит серьезный ремонт.
На месте пожара сейчас лежат около десяти огнетушителей, что говорит об отзывчивости проезжающих мимо водителей. Однако ликвидировали возгорание пожарные.
Им пришлось ломать капот, чтобы залить моторный отсек. Автомобиль полностью не сгорел, но ему предстоит серьезный ремонт.
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