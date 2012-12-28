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38 минут назад
2

«Дэу Неския» чуть не сгорела на улице Яна Берзина

Автомобилю предстоит серьезный ремонт.

Вечером 29 мая на улице Яна Берзина в Липецке загорелся автомобиль «Дэу Нексия».

На месте пожара сейчас лежат около десяти огнетушителей, что говорит об отзывчивости проезжающих мимо водителей. Однако ликвидировали возгорание пожарные.

Им пришлось ломать капот, чтобы залить моторный отсек. Автомобиль полностью не сгорел, но ему предстоит серьезный ремонт.
пожар
МЧС
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Комментарии (2)

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Сначала новые
шардак
13 минут назад
Сто метров до дома не доехал
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вопрос
21 минуту назад
А зачем этот хлам тушить?
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