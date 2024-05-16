Сегодня в Липецке: родители не волнуются за ЕГЭ детей, расплачиваться в магазине улыбкой головы лишь 6%

Липчан ждут открытие детского кинофестиваля, вечер диафильмов, концерты и спектакли, а также кинопремьеры.

В Липецке станет ещё чуть жарче – 27-29 градусов, день пройдёт без осадков.











В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Ботанической, Винницкой, Задорожной, Одоевского, Подсобное хозяйство, Рыбалко, Садовой, Харьковской, Шахтёрской.









С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами бестояат улицы Игнатьева и Каменный лог.









В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня стартует фестиваль детских фильмов «Радуга».















В 18:00 в ДК «Матыра» (ул. Энегргостроителей, 5а) состоится отчетный концерт местных творческих коллективов (0+)





В 18:00 в городском Доме культуры (Коммунистическая, 20) - отчётный концерт «Цирковой калейдоскоп» образцового цифрового коллектива «Трюкач» (6+).





Вход на мероприятия свободный.





В Липецком академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 пройдёт спектакль «Всё начинается с любви».













Артисты будут читать со сцены стихи и петь песни 1960-70-х гг., посвященные самому прекрасному чувству — Любви.

А липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) в 18:30 покажет комедию «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)» по пьесе М. Камолетти.













31 % родителей утверждают, что переживают период сдачи ребенком ЕГЭ относительно спокойно. 46 % немного волнуется. Сильно нервничает лишь каждый пятый – 19%.















Липчане не готовы к биометрии





8 из 10 россиян не готовы расплачиваться в магазинах по биометрии, выяснили в опросе SuperJob.







С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Боевой проезд, 30а, 32, 32а, 34/2, 33, 39, 35, 37; Невского, 13, 15; Одоевского, 5; Осипенко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22/5, 22/6; Прокатной, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Рыбалко, 8; Суворова, 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 14в, 14/1, 14/2, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28.Кроме того, аналогичные трудности испытают жители пригорода – сёл Желтые Пески, Капитанщино, санатория «Мечта».В промежутке с 8:00 до 18:00 отключат электричество на срок до 3-х часов на улицах 4-й пятилетки, 30 лет Октября, Адмирала Макарова, Академика Ангарской, Вавилова, Взлётной, Барабанщикова, Бардина, Басинкого, Бахаева, Базовый проезд, В.Л. Кротевича, Водной, Гагарина, Горняцкой, Грушёвой, Дальней, Д.Бедного, Дзержинского, Детской, Добровской, Жактовской, Железногорской, Загородной, З.Космодемьянской, Знаменского, Ивовой, Инженерной, Интернациональной, К.Булавина, Коттеджной, Красивой, Курчатова, Ленина, Лозовой, Малиновой, Маргелова, М. Светлова, Нектарной, Ореховой, Осенний проезд, Патриотической, Писарева, Плеханова, Полунина, Пролетарской, Прудной, Радужной, Романовской, Рудничной, Семенова-Тян-Шанского, Технической, Третьякова, Угловой, Фиалковой, Фурманова, Шевченко, Шкатова, на площадях Заводской, Мира, на проспекте Мира в переулках Бабушкина, Баумана, Болотникова, Войнич, Ермака, Жасминовом, Лирическом, Макаренко, Ракетном, Рылеева, Серебристом, Тёплом, Туманном, Узорном, Щепкина, в садоводчестве «Дачный-1».С раннего утра количество машина на дорогах растёт в геометрической прогрессии. Избежать пробок сложно, помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: чудес не обещают, но подскажут, где заторы меньше.Торжественное открытие состоится в 11:00. Кинопоказы будут проходить в течение месяца – до 30 июня. За расписанием сеансов и анонсами фильмов вы можете следить в наше рубрике.Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 18:31 на вечер диафильмов.Старый добрый диапроектор и бархатный голос хозяйки «Библиотеки» Дины Кюнбергер, которая прочитает текст, сделают вечер незабываемым. Кстати. Психологи считают, что смотреть «живые картинки» на проекторе даже полезнее, чем кино со спецэффектами потому, что диафильмы развивают воображение.Вход – любая бумажная купюра от 100 рублей.Главные герои пьесы, Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...Число родителей переживающих из-за сдачи детьми ЕГЭ, за полтора десятилетия лет снизилось более чем в 1,5 раза, утверждают в сервисе SuperJob.На второй год после введения ЕГЭ в 2010 году в аналогичном опросе о сильном стрессе из-за результатов детей рассказывал каждый третий опрошенный.Оплачивать покупки «лицом» хотели бы всего 6%. Тех, кто уже расплачивается на кассах, улыбнувшись в камеру, пока менее 1%. Большинство населения пока не доверяет системе оплаты покупок по биометрии и все же чуть больше тех, кто готов к этому, — среди россиян до 34 лет- 9 %. Уровень доверия к биометрической системе оплаты чуть возрастает с увеличением уровня доходов опрошенных.