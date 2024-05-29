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20 минут назад

На улице 9 микрорайон горит квартира

Пламя тушат четыре отделения пожарной охраны.

Вечером на девятом этаже дома №8 по улице 9 микрорайон в Липецке загорелась квартира. По словам очевидцев, пламенем объят балкон. В то же время не исключается, что огонь начал распространяться из квартиры.

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К дому прибыли четыре отделения пожарной охраны, автолестница и штаб пожаротушения. Масштабы пожара уточняются.

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пожар
МЧС
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