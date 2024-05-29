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Утро не задалось для жильцов дома на улице Космонавтов: из-за горящей квартиры их эвакуировали
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Происшествия
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20 минут назад
На улице 9 микрорайон горит квартира
Пламя тушат четыре отделения пожарной охраны.
К дому прибыли четыре отделения пожарной охраны, автолестница и штаб пожаротушения. Масштабы пожара уточняются.
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