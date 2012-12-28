В Тербунском районе рядом с домом нашли минометную мину

Боеприпас уже уничтожили взрывотехники на специальном полигоне.









«Сотрудники аварийно-спасательного отряда изъяли боеприпас, а затем взрывотехники уничтожили его на специализированном полигоне в Тербунском районе», – сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области. «Сотрудники аварийно-спасательного отряда изъяли боеприпас, а затем взрывотехники уничтожили его на специализированном полигоне в Тербунском районе», – сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.

Сегодня жители села Казинки Тербунского района во время земляных работ рядом с домом нашли боеприпас со времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке они сообщили спасателям.