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Происшествия
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55 минут назад
В Тербунском районе рядом с домом нашли минометную мину
Боеприпас уже уничтожили взрывотехники на специальном полигоне.
«Сотрудники аварийно-спасательного отряда изъяли боеприпас, а затем взрывотехники уничтожили его на специализированном полигоне в Тербунском районе», – сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.
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