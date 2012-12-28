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Происшествия
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45 минут назад
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Два парня и девушка забрались на Дворец бракосочетания и повредили его купол
Полиция проводит проверку.
«Два парня и одна девушка по балясинам лестницы и стенам Дворца поднялись на крышу и взобрались ногами на вершину стеклянного купола и повредили его конструкции. Все происходящее попало на видеокамеры, установленные по периметру Дворца. Записи с видеокамер и заявление об установлении личностей вандалов для привлечения их к ответственности переданы в правоохранительные органы. Ущерб, причиненный действиями подростков, будет взыскан с их родителей», — сообщает пресс-служба администрации Лебедянского района.
Полиция проводит проверку.
– Устанавливаются лица, причастные к противоправным деяниям. Подсчитывается нанесенный ими ущерб, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Видео – t.me/leb_press
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