Два парня и девушка забрались на Дворец бракосочетания и повредили его купол

Полиция проводит проверку.

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В Лебедяни Дворец бракосочетания пострадал от ног вандалов. Неприятный инцидент произошел еще 18 мая в 23.10.«Два парня и одна девушка по балясинам лестницы и стенам Дворца поднялись на крышу и взобрались ногами на вершину стеклянного купола и повредили его конструкции. Все происходящее попало на видеокамеры, установленные по периметру Дворца. Записи с видеокамер и заявление об установлении личностей вандалов для привлечения их к ответственности переданы в правоохранительные органы. Ущерб, причиненный действиями подростков, будет взыскан с их родителей», — сообщает пресс-служба администрации Лебедянского района.Полиция проводит проверку.– Устанавливаются лица, причастные к противоправным деяниям. Подсчитывается нанесенный ими ущерб, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.