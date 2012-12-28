Компании оштрафованы за сговор на торгах на обустройство территории в Лебедяни и капремонт школы в Становом

ООО «Космос» оштрафовали на 7,6 миллиона рублей, а ООО «Проект №1» — на 13,9 миллиона рублей.

Липецкое УФАС России оштрафовало участников картеля на рынке ремонтно-строительных работ. По сообщению пресс-службы антимонопольного органа, ранее был установлен факт заключения антиконкурентного соглашения на 207 миллионов рублей между ООО «Космос» и ООО «Проект № 1» с целью поддержания цены на электронных торгах на обустройство общественной территории в городе Лебедянь и капитальный ремонт здания школы села Становое Липецкой области.Комиссия УФАС установила регулярное взаимодействие организаций между собой и их совместное участие в торгах. Компании намеренно минимально снижали начальную цену контрактов и отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы, заранее определяя, кому из них достанется контракт.В результате обе компании признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства и привлечены к ответственности по части второй статьи 14.32 КоАП РФ «Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах». Участники картеля получили оборотные штрафы: ООО «Космос» оштрафовали на 7,6 миллиона рублей, а ООО «Проект № 1» — на 13,9 миллиона рублей.Кроме того, ранее УФАС России по Липецкой области сообщало, что материалы переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.