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Компании оштрафованы за сговор на электронных торгах на обустройство территории в Лебедяни и капремонт школы в Становом
Общество
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14 минут назад
Компании оштрафованы за сговор на торгах на обустройство территории в Лебедяни и капремонт школы в Становом
ООО «Космос» оштрафовали на 7,6 миллиона рублей, а ООО «Проект №1» — на 13,9 миллиона рублей.
Комиссия УФАС установила регулярное взаимодействие организаций между собой и их совместное участие в торгах. Компании намеренно минимально снижали начальную цену контрактов и отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы, заранее определяя, кому из них достанется контракт.
В результате обе компании признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства и привлечены к ответственности по части второй статьи 14.32 КоАП РФ «Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах». Участники картеля получили оборотные штрафы: ООО «Космос» оштрафовали на 7,6 миллиона рублей, а ООО «Проект № 1» — на 13,9 миллиона рублей.
Кроме того, ранее УФАС России по Липецкой области сообщало, что материалы переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.
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