В Минфине ответили на критику Счетной палаты относительно кредитования регионов

Минфин устанавливает лимиты казначейских кредитов, исходя из необходимости первоочередного финансирования социально значимых расходов регионов и с учетом прогнозируемых доходов региональных бюджетов. Так в пресс-службе ведомства ответили на просьбу «Известий» оценить выявленные Счетной палатой недостатки работы министерства относительно условий кредитования регионов.

Установление лимитов казначейских кредитов полностью соответствует бюджетному законодательству и особенностям управления средствами на едином счете федерального бюджета, отметили в министерстве.«Определение Минфином лимитов с учетом указанного подхода в полной мере направлено на обоснованное привлечение регионами средств бюджетных кредитов с учетом складывающихся бюджетных возможностей», — объяснили в ведомстве.Кроме того, согласно поручениям президента РФ, а также в рамках федеральных законов в 2021-2022 годах бюджетные кредиты на замещение рыночного долга предоставлялись в соответствии с утвержденными правительством правилами, добавили там.«В 2021-2022 годах бюджетный кредит на замещение рыночного долга предоставлялся в целях погашения регионами в первоочередном порядке долговых обязательств с более высокими ставками обслуживания, в том числе в целях экономии расходов на их обслуживание», — пояснили в Минфине.При этом в 2021-м регионы обязались не увеличивать долю рыночного долга более чем на 25% от объема доходов казны субъекта в период с 2022 по 2029 годы, напомнили в ведомстве.Как отметили в Минфине, каждый регион самостоятельно планирует источники финансирования дефицита казны в рамках своей бюджетной долговой политики. Вывод Счетной палаты о нецелевом использовании бюджетных кредитов и предоставлении их регионам без учета сроков погашения рыночных обязательств не подтверждается, отметили там.В ведомстве добавили: по итогам 2023 года совокупный долг регионов и муниципальных образований составил 3,6 трлн рублей, или 20,3% от налоговых и неналоговых доходов. Этот показатель на 14% выше уровня 2022-го.Рост госдолга регионов обусловлен предоставлением из федеральной казны бюджетных кредитов в 2021-2023 годах, в том числе 721 млрд рублей — на погашение рыночных обязательств, 504 млрд — инфраструктурных займов, 190 млрд — специальных казначейских кредитов, а также 141,3 млрд — на опережающее финансирование, перечислили в Минфине.