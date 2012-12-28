Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Труп в обгоревшей одежде найден в логу рядом с улицей 8 Марта
Происшествия
На улице 50 лет НЛМК подрались молодые люди: один упал на асфальт и не встал до приезда скорой
Происшествия
Липецкая вечЁрка: повышение стоимости проезда, драка на Соколе и мэру требуется еще один зам
Общество
В Липецке арестованы трое псевдолекарей
Происшествия
Сегодня в Липецке: День пограничника, столичный виртуоз, кино Такеши Китано и откуда берутся начальники
Общество
В поселке Тракторостроителей горят гаражи
Происшествия
Сегодня в Липецке гуляют пограничники
Общество
Следком проводит проверку по факту гибели мужчины в Каменном логу
Происшествия
31-летний липчанин собрал больше 3,3 миллиона рублей за водительские права, военные билеты и решение финансовых проблем
Происшествия
Вы обращаете внимание на предупреждения о воздушной угрозе?
Говорит Липецк
Читать все
Возле «Звездного» появились земляные горы
Общество
«Отток прекратился. Люди пошли. Им платят обещанную зарплату»
Общество
28-летняя липчанка получила 10 лет колонии за убийство приревновавшего её любовника
Общество
Водитель чудом не задавил самокатчика у железнодорожного вокзала
Общество
«Лада Ларгус» перевернулась на Ленинградской после столкновения с «Рено Каптюр»
Происшествия
В Липецкой области более пяти тысяч должников по алиментам
Общество
В Сселках и Желтых песках отключат холодную воду
Общество
Максим Ромащенко: «Не очень приятно с такого счёта начинать, но мы пройдём и через это»
Спорт
Антициклон превратил последние дни мая в Липецкой области в жаркое лето
Погода в Липецке
Фонд «Милосердие» поддержит грантами социальные проекты в трех федеральных округах
Общество
Читать все
В России
28
24 минуты назад

В Минфине ответили на критику Счетной палаты относительно кредитования регионов

Минфин устанавливает лимиты казначейских кредитов, исходя из необходимости первоочередного финансирования социально значимых расходов регионов и с учетом прогнозируемых доходов региональных бюджетов. Так в пресс-службе ведомства ответили на просьбу «Известий» оценить выявленные Счетной палатой недостатки работы министерства относительно условий кредитования регионов.

Установление лимитов казначейских кредитов полностью соответствует бюджетному законодательству и особенностям управления средствами на едином счете федерального бюджета, отметили в министерстве.

«Определение Минфином лимитов с учетом указанного подхода в полной мере направлено на обоснованное привлечение регионами средств бюджетных кредитов с учетом складывающихся бюджетных возможностей», — объяснили в ведомстве.

Кроме того, согласно поручениям президента РФ, а также в рамках федеральных законов в 2021-2022 годах бюджетные кредиты на замещение рыночного долга предоставлялись в соответствии с утвержденными правительством правилами, добавили там.

«В 2021-2022 годах бюджетный кредит на замещение рыночного долга предоставлялся в целях погашения регионами в первоочередном порядке долговых обязательств с более высокими ставками обслуживания, в том числе в целях экономии расходов на их обслуживание», — пояснили в Минфине.

При этом в 2021-м регионы обязались не увеличивать долю рыночного долга более чем на 25% от объема доходов казны субъекта в период с 2022 по 2029 годы, напомнили в ведомстве.

Как отметили в Минфине, каждый регион самостоятельно планирует источники финансирования дефицита казны в рамках своей бюджетной долговой политики. Вывод Счетной палаты о нецелевом использовании бюджетных кредитов и предоставлении их регионам без учета сроков погашения рыночных обязательств не подтверждается, отметили там.

В ведомстве добавили: по итогам 2023 года совокупный долг регионов и муниципальных образований составил 3,6 трлн рублей, или 20,3% от налоговых и неналоговых доходов. Этот показатель на 14% выше уровня 2022-го.

Рост госдолга регионов обусловлен предоставлением из федеральной казны бюджетных кредитов в 2021-2023 годах, в том числе 721 млрд рублей — на погашение рыночных обязательств, 504 млрд — инфраструктурных займов, 190 млрд — специальных казначейских кредитов, а также 141,3 млрд — на опережающее финансирование, перечислили в Минфине.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru