Около 11 тысяч девятиклассников Липецкой области сегодня сдают ОГЭ по выбору

В регионе организовано 60 пунктов проведения экзаменов.

27 мая выпускники 9-х классов сдают экзамены по четырём предметам по выбору: биологии, обществознанию, химии и информатике. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, cамый популярный предмет для сдачи – обществознание, на втором месте информатика.В регионе организовано 60 пунктов проведения экзаменов. На выполнение заданий по биологии и информатике отводится 2 часа 30 минут, по химии и обществознанию – 3 часа. Результаты станут известны не позднее 11 июня.На экзамен по биологии можно взять линейку, непрограммируемый калькулятор. На химии можно использовать непрограммируемым калькулятор, лабораторное оборудование, периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований, электрохимический ряд напряжений металлов.Напомним, для получения аттестата девятиклассникам необходимо сдать четыре экзамена. Это два обязательных: по русскому языку и математике, два по выбору. Следующие экзамены по физике, химии, истории, географии пройдут 30 мая.