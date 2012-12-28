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Общество
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сегодня, 10:05
Около 11 тысяч девятиклассников Липецкой области сегодня сдают ОГЭ по выбору
В регионе организовано 60 пунктов проведения экзаменов.
В регионе организовано 60 пунктов проведения экзаменов. На выполнение заданий по биологии и информатике отводится 2 часа 30 минут, по химии и обществознанию – 3 часа. Результаты станут известны не позднее 11 июня.
На экзамен по биологии можно взять линейку, непрограммируемый калькулятор. На химии можно использовать непрограммируемым калькулятор, лабораторное оборудование, периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований, электрохимический ряд напряжений металлов.
Напомним, для получения аттестата девятиклассникам необходимо сдать четыре экзамена. Это два обязательных: по русскому языку и математике, два по выбору. Следующие экзамены по физике, химии, истории, географии пройдут 30 мая.
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