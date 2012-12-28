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сегодня, 16:56

Собиравшаяся строить спорткомплекс компания задолжала за аренду 13 миллионов рублей

Эту сумму и пени Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области требует через суд.

Арбитражный суд рассмотрит иск о взыскании с ООО «Прагма» 14,7 миллиона рублей, в том числе13 миллионов рублей задолженности по арендной плате за земельный участок, предоставленный для строительства спортивного объекта, и пеня в 1,7 миллиона рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд обратилось Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области.

Как следует из материалов дела, ещё в феврале 2018 года с ООО «Прагма» был заключен договор аренды земельного участка площадью 324 667 квадратных метров, предоставленного для строительства объектов физической культуры и спорта в районе липецкого садоводческого потребительского общества «Металлург-1» сроком до февраля 2027 года.

Но уже в августе 2019 года из-за нарушения сроков оплаты аренды, складирования строительного мусора и твёрдых бытовых отходов на участке, а также отсутствия строительных работ на тот момент Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области обратилось в суд для досрочного расторжения договора аренды.

В декабре 2020 года суд вынес решение о расторжении договора аренды и обязании возвратить участок свободным от навалов строительного мусора и бытовых отходов. Но до настоящего времени он министерству так и не возвращен, образовалась огромная задолженность по аренде.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 1 июля.
арбитражный суд
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