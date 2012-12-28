60-летний липчанин присвоил кошелек, забытый в магазине пенсионеркой

Женщина оставила кошелек на столе у кассы магазина

В отдел полиции обратилась 60-летняя пенсионерка с заявлением о краже кошелька с деньгами.- Женщина пояснила, что после совершения покупок в магазине, расположенном по улице Космонавтов, она, проявив невнимательность, оставила свой кошелек на столе у кассовой зоны. В кошельке находились банковские карты и деньги в сумме 5 тысяч рублей. Участковый уполномоченный полиции изучив видео с камер наблюдения, расположенных в торговом зале магазина, установил личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Липецка, который пришел в магазин, где на столе увидел чужой кошелек. Не предприняв никаких мер к возврату найденного чужого имущества, он забрал его себе. Часть денег мужчина успел потратить. Кошелек с банковскими картами и деньгами - 4 тысячами рублей, изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.