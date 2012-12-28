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Происшествия
В Липецкой области потеплеет до +28
Погода в Липецке
60-летний липчанин присвоил кошелек, забытый в магазине пенсионеркой
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356
сегодня, 09:07
4

60-летний липчанин присвоил кошелек, забытый в магазине пенсионеркой

Женщина оставила кошелек на столе у кассы магазина

В отдел полиции обратилась 60-летняя пенсионерка с заявлением о краже кошелька с деньгами.

- Женщина пояснила, что после совершения покупок в магазине, расположенном по улице Космонавтов, она, проявив невнимательность, оставила свой кошелек на столе у кассовой зоны. В кошельке находились банковские карты и деньги в сумме 5 тысяч рублей. Участковый уполномоченный полиции изучив видео с камер наблюдения, расположенных в торговом зале магазина, установил личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель Липецка, который пришел в магазин, где на столе увидел чужой кошелек. Не предприняв никаких мер к возврату найденного чужого имущества, он забрал его себе. Часть денег мужчина успел потратить. Кошелек с банковскими картами и деньгами -  4 тысячами рублей, изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
кража
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Да!
45 минут назад
Всё пишут и пишут про кражи, что чужое брать нельзя и всё равно не иймутся и берут, а потом срок себе наматывают 5 лет, совсем мозгов нет.
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Л.В.
47 минут назад
Обязательно нужно писать 60 лет-я пенсионерка?.?? А просто женщина 60 лет слабо написать?
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коля
51 минуту назад
не знал что везде камеры .провинциал деревенский .
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Ирбис
сегодня, 09:26
Легкая добыча, только в крысоловке.
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