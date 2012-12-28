Картофель, морковь и куры продолжили дорожать на прошлой неделе

Лидером роста цен на прошлой неделе (с 14 по 20 мая) стал картофель, который прибавил более 14%. Стоимость охлажденных и мороженых кур увеличилась почти на 3% против 2% неделей ранее. Липецкстат представил очередной обзор по оценке индекса потребительских цен за минувшую неделю, с 14 по 20 мая.

Заметнее всего на прошлой неделе — как и неделей ранее — среди продуктов питания подорожал картофель: он вырос в цене на 14,47% (неделей ранее рост составлял +8,07%). Из плодоовощной продукции более одного процента прибавили в цене лук (+4,96%), свекла (+4,39%), капуста (+3,89%), морковь (+3,57%), яблоки (+3,14%). Среди наблюдаемых видов мяса куры подорожали на 2,83% (неделей ранее рост составлял 2,02%), свинина увеличилась в цене на 1,54%, говядина — на 0,33%. Чай стал дороже на 2,31%, вермишель на 1,51%, печенье на 1,76%, маргарин прибавил в цене +1,65%, сыр +1,06%. Менее 1% увеличились цены за неделю на сметану, творог, муку.В то же время подешевели за неделю помидоры (-10,57%), огурцы (-6,31%), бананы (-2,22%), соль (-1,46%). Немногим менее одного процента снизились цены на мороженую рыбу, сливочное масло, пастеризованное молоко, сахар, пшено, гречку.Из товаров повседневного спроса стали дороже мужские носки (+2,22%), женские эластичные колготки (+0,34%), стиральный порошок (+1,15%), мыло хозяйственное и туалетное (+0,61% и +1,52% соответственно), сухие корма для животных (+0,4%). Подешевели за неделю кроссовки для взрослых (-0,11%) и шампунь (-1,41%).Без изменений остались цены на такие продукты и товары повседневного спроса, как баранина, подсолнечное масло, сухие молочные детские смеси, яйца, рис, пшено, макаронные изделия в целом, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, обед в столовой, детские джинсы, пеленки, детские и мужские футболки, детские спортивные костюмы, детские кроссовки, сигареты с фильтром, зубные щетки, спички, туалетная бумага.За прошедшую неделю, с 14 по 20 мая в Липецкой области потребительские цены на бензин выросли на 0,1%. Среди четырех видов топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен, подешевело только дизельное топливо на 0,2%, два вида бензина (АИ-92 и АИ-95) «подросли» в цене на 0,1%, а АИ-98 и выше — сразу на +0,2%.Так, средняя стоимость бензина на 20 мая составила в Липецкой области 53,18 (неделей ранее - 53,13 рубля). В том числе: бензина марки АИ-92 — 50,46 рубля (против 50,40 рубля), АИ-95 — 55,12 рубля (было 55,07 рубля), АИ-98 и выше — 69,91 рубля (неделей ранее - 69,79 рубля). Цены на дизель снизились до 60,84 рубля с 60,93 рубля.