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В России
21
19 минут назад

В РФ могут ввести выплату женщинам за рождение детей до 25 лет

Женщинам, которые стали мамами в возрасте до 25 лет, могут начать выплачивать единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей.

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в 200 тысяч рублей за рождение каждого ребенка до 25 лет, - передает ТАСС.

"Законопроектом предлагается выплачивать единовременное пособие именно молодым мамам в возрасте до 25 лет и вне зависимости от своего материального положения. Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке. Уточняется, что такое пособие молодая мама сможет получить на каждого ребенка, который родится, пока она не достигнет 25-летнего возраста.

Авторы отмечают, что в России за последние 10 лет "значительно снизилась рождаемость". Они утверждают, что эта тенденция "может привести к демографической катастрофе". "Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и постепенно движется к 30 годам. Соответственно, количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается с каждым годом. Практически 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Многие женщины в настоящее время стремятся стать финансово независимыми, а для этого им необходим опыт работы, который позволит в дальнейшем получать большую заработную плату, чем на начальных порах", — отмечают депутаты.

Как рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, законопроект направлен на увеличение рождаемости именно в молодых семьях. "Там, где женщины рожают до 25 лет или, возможно, готовы родить до 25 лет. Мы все понимаем, что это, как правило, либо студенческие семьи, либо семьи, которые только начинают свою самостоятельную жизнь. И конечно, им финансово тяжело, не всегда родители могут помочь. И сумма в 200 тыс. рублей может стать определенным подспорьем для того, чтобы на первое время обеспечить всем необходимым ребенка и саму кормящую мать после родов", — сказал Леонов.

Авторы предлагают установить срок вступления законопроекта в силу с 1 января 2025 года.
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