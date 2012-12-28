41-летний мужчина задолжал на содержание 13-летней дочери больше полумиллиона рублей

Его будут судить по уголовной статье.

В Тербунском районе направлено в суд уголовное дело 41-летнего мужчины, обвиняемого в неуплате алиментов (по части первой статьи 157 УК РФ)Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина уже привлекался за это к административной ответственности и даже был судим за неуплату средств на содержание 13-летней дочери и отсидел за это в колонии. Туда его отправили из-за уклонения от исправительных работ.Но выводов отец так и не сделал. Сейчас за ним числится долг по алиментам на сумму свыше полумиллиона рублей.При этом мужчина живёт с дочерью в одном селе и видит её почти каждый день. Но совесть в отце так и не проснулась.Мужчина не ищет работу и не погашает задолженность. На свою жизнь обвиняемый зарабатывает неофициально. Теперь его ждёт новый суд — мужчине грозит до года лишения свободы в колонии.