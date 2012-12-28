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Происшествия
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сегодня, 17:23
99% введенного в Липецкой области жилья — индивидуальное
132,5 тысячи квадратных метров жилья введено в Липецкой области в январе-марте 2025 года – всего было построено 848 квартир. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем введенного жилья сократился на 20,3%, сообщает Липецкстат.
Из всего построенного жилья 131,1 тысячи квадратных метра было построено населением за счет собственных и привлеченных средств — доля индивидуального строительства в первом квартале составила 99%. По сравнению с январем-мартом 2024 года ввод индивидуального жилья уменьшился на 19 тысяч квадратных метров, или на 12,7%.
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