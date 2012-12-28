99% введенного в Липецкой области жилья — индивидуальное

132,5 тысячи квадратных метров жилья введено в Липецкой области в январе-марте 2025 года – всего было построено 848 квартир. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем введенного жилья сократился на 20,3%, сообщает Липецкстат.

Основная доля введенного жилья приходится на Липецкий муниципальный округ (24,7%), Липецк (22,9%) и Грязинский муниципальный район (15,7%). На долю построек в городской местности пришлось 37,2%, в сельской местности – 62,8%. В расчете на 1000 населения в январе-марте 2025 года построено 119,5 квадратных метров жилья. В целом объем строительных работ в Липецкой области за январь-март 2025 года составил 21,8 миллиарда рублей, или 86,6% (в сопоставимых ценах) к январю-марту 2024 года.Из всего построенного жилья 131,1 тысячи квадратных метра было построено населением за счет собственных и привлеченных средств — доля индивидуального строительства в первом квартале составила 99%. По сравнению с январем-мартом 2024 года ввод индивидуального жилья уменьшился на 19 тысяч квадратных метров, или на 12,7%.