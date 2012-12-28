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2906
сегодня, 18:58
26

На улице Циолковского авария: пассажирка мотоцикла погибла

По предварительной информации, пенсионерка за рулём легковушки нарушила очерёдность проезда.

ДТП унесло человеческую жизнь в Липецке на улице Циолковского возле дома №33/1.

Как сообщили GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, по предварительной информации автомобиль «Киа» под управлением 61-летней женщины, не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», на котором передвигалась парочка молодых людей.

В результате пассажирка мотоцикла 2005 г.р. погибла на месте, водитель 2004 г.р. получил травмы.

Полиция ещё будет устанавливать все обстоятельства ДТП.


Авария
смертельное ДТП
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Комментарии (26)

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Как гость
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Сначала новые
Жаль
3 минуты назад
Очень жаль девочку. Светлая память, соболезнования родителям. Автомобиль - средство повышенной опасности, а мотоцикл - средство повышенной опасности вдвойне. Поэтому всегда нужно соблюдать ПДД. А, если видишь мотоцикл, нужно быть особенно осторожным. Жаль. Ей бы жить и жить ещё. А для водителя ни пол, ни возраст не может быть смягчающим обстоятельством. Не уверен - не садись за руль.
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Нефиг
7 минут назад
Летать на мотодрыгалках
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Водитель
9 минут назад
Ну там в это время пробка, все едут медленно, как эта мадам могла не увидеть ребят, очень жаль девочку, а ещё жальче родителей.
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Гость.
16 минут назад
Там где эта овца выезжала вообще налево запрещено выезжать. После ремонта сплошную нарисовали, но все по-прежнему выезжают налево, как ни в чём не бывало.
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Водитель
22 минуты назад
Интересно, с какой скоростью двигался мотоцикл?
Ответить
Эдуард
2 минуты назад
Там сейчас родители на месте ДТП.... Это кошмар. Приехала к ним бригада скорой... Понимаете? С какой он скоростью ехал? Скорее всего до 80 км/ч. Не более. Девочки нет в живых! Парню и женщине водителю всю жизнь оплакивать ее! И себя!
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Липчанка.
26 минут назад
Необходимо ограничить возраст для водителей авто. Уже реакция не та. Пусть в парке гуляют
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Гостья
15 минут назад
А оплачивать гуляния будешь ты? Думаешь, ты старой не станешь. Посмотрим, как проживешь на 20 тысяч. Для пожилых автомобиль, может, единственное средство существования.
Ответить
Ну и логика
3 минуты назад
А оплачивать гуляния будешь ты? Думаешь, ты старой не станешь. Посмотрим, как проживешь на 20 тысяч. Для пожилых автомобиль, может, единственное средство существования. 1) Гулять можно бесплатно, 2) пусть продаст авто--будет солидная прибавка к 20т!
Ответить
Ну и?
26 минут назад
Сколько уже смертей на дороге Липецка! Когда это закончится
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Ель Сибирская
31 минуту назад
Для меня пенсионерки за рулем - самые страшные водители... Реакция плохая, обычно опыта у них тоже мало. Учаться в зрелом возрасте, ездят плохо...
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Осиновый кол
19 минут назад
А для меня дамы в 30-35 лет,как те,которых недавно осудили в Липецке за пьяную езду и наезд на людей.
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Липчанин76
41 минуту назад
Будет теперь пенсионерка отдыхать не на даче, в колонии-поселении 5 лет, считаю после 60-ти лет нужно запрещать садится за руль, зрение не то, реакции не те. А потом многие жалобно просят понять и простить бабушек и дедушек.
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Гость
14 минут назад
Я так понимаю, ты 1976 года рождения? Не успеешь глазом моргнуть, и тебе 60 будет.....
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Михаил
25 минут назад
Работать, значит, до 65 можно и зрение с реакцией позволяет, а водить нельзя. И двадцатилетние сбивают, и тридцатилетние. Все. У нас водителей автобусов в городе шестидесятилетних разве нет? Одна молодежь?
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дед
27 минут назад
А как же недавно 21 летний убил двоих на мотоцикле? Этим тоже запрещать?
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Гость
43 минуты назад
Он что летел как угорелый, почему не затормозил.......
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Эдуард
36 минут назад
Он по главной ехал, сам жив остался, а девочка вылетела, потому что как пушинка! Поэтому и мотоцикл аж почти на рельсах лежал, КИА его саданула сильно, не подрасчитала на выезде! Теперь на ней смерть молодой девочки!
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