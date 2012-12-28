На улице Циолковского авария: пассажирка мотоцикла погибла

По предварительной информации, пенсионерка за рулём легковушки нарушила очерёдность проезда.

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В результате пассажирка мотоцикла 2005 г.р. погибла на месте, водитель 2004 г.р. получил травмы.





Полиция ещё будет устанавливать все обстоятельства ДТП.







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ДТП унесло человеческую жизнь в Липецке на улице Циолковского возле дома №33/1.Как сообщили GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, по предварительной информации автомобиль «Киа» под управлением 61-летней женщины, не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», на котором передвигалась парочка молодых людей.