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Происшествия
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сегодня, 18:58
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На улице Циолковского авария: пассажирка мотоцикла погибла
По предварительной информации, пенсионерка за рулём легковушки нарушила очерёдность проезда.
Как сообщили GOROD48 в УМВД РФ по Липецкой области, по предварительной информации автомобиль «Киа» под управлением 61-летней женщины, не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», на котором передвигалась парочка молодых людей.
В результате пассажирка мотоцикла 2005 г.р. погибла на месте, водитель 2004 г.р. получил травмы.
Полиция ещё будет устанавливать все обстоятельства ДТП.
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