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43 минуты назад
3

Четыре городских пляжа в Липецке к купальному сезону подготовят за 1,6 миллиона рублей

На пляж Тракторного завезут более тысячи тонн нового песка.

Управление главного смотрителя администрации Липецка определилось с подрядчиком, которой будет отвечать за подготовку и содержание четырех пляжей города — Сокольского, тракторозаводского, новолипецкого и в районе набережной. Им стала компания «Труженик», которая сбросила начальную цену контракта на полпроцента, предложив благоустроить места отдыха у воды за 1,6 млн рублей. Кстати, эта компания регулярно выигрывает торги на присмотр за пляжами.

Подрядчику предстоит выполнить массу мелких работ: промыть и продезинфицировать водопроводы, отремонтировать питьевые фонтанчики, сигнальные мачты, навесы для отдыхающих, расставить и закрепить буйки, покрасить кабинки для переодевания и отремонтированные скамейки, установить детские купальни, изготовить информационные знаки «Граница пляжа» и «Купание запрещено», регулярно косить траву, вырезать дикорастущую поросль, в конце сезона — собрать все привезенное оборудование и законсервировать водопроводы. На тракторозаводской пляж подрядчик должен завезти 1070 тонн песка, соответствующего ГОСТу для отдыха людей и разровнять его толщиной не менее 10 см.
пляж
отдых
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Комментарии (3)

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Житель Липецка
20 минут назад
Зачем на пляж ЛТЗ песок завозить? Если там опять нельзя будет купаться.
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Викторм
30 минут назад
Как-то очень дешево для 4 пляжей... Главное - решите вопрос со стоками с Ниженки... Гадят всему городу же...
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ё
32 минуты назад
А зачем, песок завозить?
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