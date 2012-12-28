Четыре городских пляжа в Липецке к купальному сезону подготовят за 1,6 миллиона рублей

На пляж Тракторного завезут более тысячи тонн нового песка.

Управление главного смотрителя администрации Липецка определилось с подрядчиком, которой будет отвечать за подготовку и содержание четырех пляжей города — Сокольского, тракторозаводского, новолипецкого и в районе набережной. Им стала компания «Труженик», которая сбросила начальную цену контракта на полпроцента, предложив благоустроить места отдыха у воды за 1,6 млн рублей. Кстати, эта компания регулярно выигрывает торги на присмотр за пляжами.Подрядчику предстоит выполнить массу мелких работ: промыть и продезинфицировать водопроводы, отремонтировать питьевые фонтанчики, сигнальные мачты, навесы для отдыхающих, расставить и закрепить буйки, покрасить кабинки для переодевания и отремонтированные скамейки, установить детские купальни, изготовить информационные знаки «Граница пляжа» и «Купание запрещено», регулярно косить траву, вырезать дикорастущую поросль, в конце сезона — собрать все привезенное оборудование и законсервировать водопроводы. На тракторозаводской пляж подрядчик должен завезти 1070 тонн песка, соответствующего ГОСТу для отдыха людей и разровнять его толщиной не менее 10 см.