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Общество
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43 минуты назад
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Четыре городских пляжа в Липецке к купальному сезону подготовят за 1,6 миллиона рублей
На пляж Тракторного завезут более тысячи тонн нового песка.
Подрядчику предстоит выполнить массу мелких работ: промыть и продезинфицировать водопроводы, отремонтировать питьевые фонтанчики, сигнальные мачты, навесы для отдыхающих, расставить и закрепить буйки, покрасить кабинки для переодевания и отремонтированные скамейки, установить детские купальни, изготовить информационные знаки «Граница пляжа» и «Купание запрещено», регулярно косить траву, вырезать дикорастущую поросль, в конце сезона — собрать все привезенное оборудование и законсервировать водопроводы. На тракторозаводской пляж подрядчик должен завезти 1070 тонн песка, соответствующего ГОСТу для отдыха людей и разровнять его толщиной не менее 10 см.
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