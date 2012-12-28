Начали с кражи продуктов из холодильника, а закончили угоном и похищением человека

В глубинке Липецкой области разыгрались страсти, которые не снились и Голливуду.

Тербунский районный суд приговорил к длительным срокам заключения родных братьев, которых обвиняли по нескольким статьям Уголовного Кодекса – за грабеж, угон и похищение человека.Как сообщили в пресс-службе судебной системы Липецкой области, 5 сентября 2023 года родственники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в дом местного жителя, где применили к нему насилие и заставили отдать им все сбережения – 5 тысяч рублей. После этого они похитили и продукты питания на сумму 2003,86 руб. Но и этим не ограничились злодеи, они решили завладеть и автомобилем потерпевшего.Правда, и этого им показалось мало: опасаясь, что потерпевший может заявить в полицию, они заставили его самого сесть за руль авто и против его воли везти, куда скажут нападавшие.Далее события развивались как в триллере: жертва попыталась отомстить обидчикам и намеренно перевернуть автомобиль. Но сделать этого не удалось, а вот братья-гангстеры разозлились не на шутку: выдернули рули авто, вытащили мужчину из машины, опять избили, после чего привезли за безлюдную территорию в парк, где заставили выпить большое количество алкоголя и бросили в бессознательном состоянии.Одного из шальных родственников суд приговорил к 10, второго к 9 годам колонии строгого режима. Приговор ещё может быть обжалован.