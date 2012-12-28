В Липецкой области сухо и до +21

Погода в регионе возвращается к привычным майским показателям.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в зоне повышенного атмосферного давления, осадки не ожидаются.Среднесуточные температуры воздуха составят 13-16 градусов тепла, что около климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем – от +16 до +21 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +4 до +6 градусов, днем – от +18 до +20 градусов.День 19 мая стал самым теплым в Липецке в 1934 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 0 градусов.