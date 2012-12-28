Работал себе в убыток: водитель-экспедитор задолжал нанявшей его компании 399 651 рубль
Происшествия
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44 минуты назад
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В Измалковском районе совершён налёт на пункт выдачи заказов маркетплейса
Злодей унёс с собой даже сканер для считывания QR-кодов.
Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, 11 мая в дежурную часть измалковской полиции с заявлением о краже имущества обратилась менеджер пункта выдачи интернет-заказов.
Женщина сообщила, что ранним утром неизвестный ворвался в помещение офиса. С рабочей стойки злоумышленник открыто похитил трехлинейный IP-телефон c дисплеем и портом для персонального компьютера, модем-роутер с сим-картой и сканер штрих-кодов. Сумма причиненного ущерба устанавливается.
- На место происшествия незамедлительно прибыл наряд ДПС, который нес службу неподалеку. Полицейские установили приметы злоумышленника и по горячим следам задержали его. Им оказался 46-летний местный житель. Похищенное имущество изъято, - сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.
По информации оперативников, задержанный может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.
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