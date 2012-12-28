В Измалковском районе совершён налёт на пункт выдачи заказов маркетплейса

Злодей унёс с собой даже сканер для считывания QR-кодов.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, 11 мая в дежурную часть измалковской полиции с заявлением о краже имущества обратилась менеджер пункта выдачи интернет-заказов.





Женщина сообщила, что ранним утром неизвестный ворвался в помещение офиса. С рабочей стойки злоумышленник открыто похитил трехлинейный IP-телефон c дисплеем и портом для персонального компьютера, модем-роутер с сим-картой и сканер штрих-кодов. Сумма причиненного ущерба устанавливается.





- На место происшествия незамедлительно прибыл наряд ДПС, который нес службу неподалеку. Полицейские установили приметы злоумышленника и по горячим следам задержали его. Им оказался 46-летний местный житель. Похищенное имущество изъято, - сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.







По информации оперативников, задержанный может быть причастен к другим аналогичным преступлениям.







Возбуждено уголовное дело по ч. 1 стю 161 УК РФ «Грабеж», предусматривающей до 4-х лет лишения свободы.