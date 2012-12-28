В выходные почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

В субботу, 18 мая с ограничениями подачи холодной воды столкнутся жители одного дома, в воскресенье, 19 мая неудобства ждут жителей оставшихся двух с половиной десятков улиц, предупредили в «РВК-Липецк». Причиной перебоев станут плановые ремонтные работы на сетях.

18 мая с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останется дом № 20 в 15-м микрорайоне – цистерна с водой для питья подъедет к вышеуказанному дому.19 мая, в воскресенье, с 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, подачу ресурса также ограничат в этот период в частном секторе улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, переулков Кочубея, Макаренко, Рылеева.Воду для питья подвезут по адресам: улица Депутатская, 81, улица Западная, 18.После окончания работ возможно повышение мутности воды.18 мая работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета обесточат улицы Аксакова, Арсеньева, Газина, Баумана, Литейную, Пожарского, Ушинского, Тамбовскую, Бурлакова, Добровскую, Железногорскую, Светлова, Писарева, Патриотическую, Тихую, Ярославскую, Ладыгина, Бригадную, Локомотивную, Астраханскую, Жактовскую, Паровозную, Поселковую, Рудничную, Ударников, Володарского, Даргомыжского, Депутатскую, площадь Заводскую, переулки Вишневый, Фруктовый.