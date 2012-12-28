Общество
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27 минут назад
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33-летний тракторист купил права в интернете и устроился на работу
Управлять сельхозтехникой мужчина учился на практике, создавая угрозу для коллег.
По версии следствия, 33-летний мужчина на сайте в интернете купил поддельное удостоверение тракториста-машиниста со всеми возможными открытыми категориями. А по закону для получения удостоверения тракториста или тракториста-машиниста необходимо пройти обучение и сдать экзамены в Гостехнадзоре.
По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, липовое удостоверение мужчина предъявил при устройстве на работу на сельскохозпредприятие и его успешно приняли и допустили до управления сельхозтехникой и самоходными машинами, в том числе автогрейдером. Но управлять техникой мужчина учился на практике, создавая реальную угрозу для своих коллег.
Но потом обмана вскрыл инспектор Гостехнадзора Липецкой области Сергей Бунин, у которого возникло сомнение в подлинности удостоверения тракториста-машиниста, который представлял технику при проведении очередного техосмотра на предприятии. Как сообщает Гостехнадзор, удостоверение проверили через Технологический портал Минсельхоза России и не осталось никаких сомнений в фальсификации документа.
Теперь трактористу-самоучке грозит уголовное наказание: до года лишения свободы, ограничения свободы или принудительных работ.
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