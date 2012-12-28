У Бугакова не сработали замены, Сергеев в Липецке избавился от приставки «и.о.»

Послематчевая пресс-конференция наставников «Металлурга» и «Ротора».

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- Мы провели два разных игры тайма. Первый тайм – хороший по организации игры. Второй тайм удался хуже. Не сработали наши замены, ребята не попали в игру. Замены были направлены на усиление атаки, потому что мы избрали весьма энергозатратный футбол (владение мячом – 65 на 35% в пользу «Металлурга», прим.). Хотелось, чтобы ребята вышли и добавили остроты. Но этого не произошло. Пропустили два гола со стандартов, увы так бывает. Это футбол, - отметил он на послематчевой пресс-конференции. – Сказать, что «Ротор» нас вчистую переиграл, не могу.







Полностью ответы тренера в видеофайле.





Наставник «Ротора» Олег Сергеев отметил, что матч получился очень упорным потому что (цитата) «Металлургу» деваться было уже некуда» и при этом отметил характер своей команды.





- Последние 20-25 минут отработали отлично. Не забили пенальти, но всё равно дожали хозяев, - порадовался Сергеев.





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Любопытно, что Бугаков и Сергеев вместе выступали за «Металлург» в 1998 году: гость приехал в Липецк уже известным мастером, победителем последнего чемпионата СССР в составе ЦСКА. В 19-ти матчах забил за липчан 6 голов.Бугаков тогда только начинал свою карьеру и проводил первый сезон в профессиональном футболе.Спустя много лет они встретились опять в похожих качествах: Сергеев – известный мастер, а Бугаков – опять начинает, но уже как тренеры.







По ходу сезона в «Роторе» тоже произошла тренерская отставка. 24 апреля после домашнего проигрыша «Велесу» клуб расторг договор с Сергеем Попковым. Шанс был предоставлен его 56-летнему помощнику, который выводил «Ротор» в Липецке тоже в качестве и.о. Но после победы над «Металлургом» приставку убрали и теперь Сергеев будет руководить «Ротором», минимум, до конца сезона.15 мая «Металлург» сыграет в Песчанокопском Ростовской области с «Чайкой». Начало матча в 19:00.