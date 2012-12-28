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сегодня, 19:36
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У Бугакова не сработали замены, Сергеев в Липецке избавился от приставки «и.о.»

Послематчевая пресс-конференция наставников «Металлурга» и «Ротора».

И.о. главного тренера «Металлурга» Дмитрий Бугаков считает, что его команда могла сыграть удачнее с «Ротором», которому липчане уступили дома – 1:2.

- Мы провели два разных игры тайма. Первый тайм – хороший по организации игры. Второй тайм удался хуже. Не сработали наши замены, ребята не попали в игру. Замены были направлены на усиление атаки, потому что мы избрали весьма энергозатратный футбол (владение мячом – 65 на 35% в пользу «Металлурга», прим.). Хотелось, чтобы ребята вышли и добавили остроты. Но этого не произошло. Пропустили два гола со стандартов, увы так бывает. Это футбол, - отметил он на послематчевой пресс-конференции. – Сказать, что «Ротор» нас вчистую переиграл, не могу.

Полностью ответы тренера в видеофайле.

Наставник «Ротора» Олег Сергеев отметил, что матч получился очень упорным потому что (цитата) «Металлургу» деваться было уже некуда» и при этом отметил характер своей команды.

- Последние 20-25 минут отработали отлично. Не забили пенальти, но всё равно дожали хозяев, - порадовался Сергеев.


По ходу сезона в «Роторе» тоже произошла тренерская отставка. 24 апреля после домашнего проигрыша «Велесу» клуб расторг договор с Сергеем Попковым. Шанс был предоставлен его 56-летнему помощнику, который выводил «Ротор» в Липецке тоже в качестве и.о. Но после победы над «Металлургом» приставку убрали и теперь Сергеев будет руководить «Ротором», минимум, до конца сезона.

Любопытно, что Бугаков и Сергеев вместе выступали за «Металлург» в 1998 году: гость приехал в Липецк уже известным мастером, победителем последнего чемпионата СССР в составе ЦСКА. В 19-ти матчах забил за липчан 6 голов.Бугаков тогда только начинал свою карьеру и проводил первый сезон в профессиональном футболе.Спустя много лет они встретились опять в похожих качествах: Сергеев – известный мастер, а Бугаков – опять начинает, но уже как тренеры.

15 мая «Металлург» сыграет в Песчанокопском Ростовской области с «Чайкой». Начало матча в 19:00.
Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
пресс-конференция
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Комментарии (2)

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Артём
45 минут назад
Игра дома - в Липецке будет 15.05--??
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Иван
34 минуты назад
В песчанокопском Ростовской области
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